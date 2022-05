MARLBOROUGH, Mass., 3 mai 2022 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, est fière d'annoncer qu'elle célèbre 20 années au service de sa clientèle.

Après avoir œuvré sous le nom de REED Consulting Group, entreprise formée en 1988, l'équipe est devenue Concentric Energy Advisors en 2002. Concentric a participé à certains des événements les plus importants touchant les industries de l'énergie et de l'eau et a réalisé plus de 2 200 projets pour plus de 750 clients.

Au fil des années, Concentric n'a jamais cessé de fournir des services de consultation dans les domaines économiques et financiers par l'entremise des conseillers les plus passionnés, expérimentés et dévoués du domaine de l'énergie.

« Quand je réfléchis aux vingt dernières années de notre industrie, je suis étonné de tout ce que nous avons accompli ensemble, a déclaré John J. Reed , président et chef de la direction. « Nous nous sommes appuyés sur les valeurs et le succès de REED Consulting Group et nous avons créé une société d'experts-conseils qui a aidé l'industrie de l'énergie à composer avec les énormes changements des deux dernières décennies, et cet anniversaire témoigne de ce succès. Nous sommes maintenant en bonne position et prêts à continuer de jouer notre rôle de chef de file du changement pendant encore de nombreuses années. »

M. Reed a ajouté : « Nos clients sont au cœur de nos activités, et nous n'aurions pas pu célébrer aujourd'hui sans eux. Au nom de toute l'équipe de Concentric, je tiens à remercier nos clients qui continuent de nous confier leurs projets. Alors que nous envisageons l'avenir, je me rappelle à quel point le paysage de l'industrie de l'énergie a changé et je pense à l'expérience extrêmement riche que nous offrons à nos clients. Grâce à nos employés dévoués, je suis convaincu que nous continuerons de faire progresser notre mission dans l'industrie de l'énergie en mettant l'accent sur le service et la confiance. »

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Par l'entremise de ses filiales, CE Capital Advisors et Concentric Advisors ULC, Concentric fournit des services de consultation et de conseils au sein des marchés financiers au Canada.

