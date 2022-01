MARLBOROUGH, Massachusetts, 13 janvier 2022 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, est fière d'annoncer plusieurs promotions importantes au sein de son équipe.

John Stewart a été promu au poste de premier vice-président. M. Stewart est un spécialiste de la tarification, des politiques réglementaires, des fusions et acquisitions de services publics et du futur des enjeux énergétiques.

Ruben Moreno a été promu au poste de vice-président. M. Moreno est reconnu comme un expert en matière d'approvisionnement énergétique et de gestion des risques.

Caroline O'Neill a été promue au poste de vice-présidente. Mme O'Neill possède un large éventail de compétences, y compris l'élaboration de politiques et de stratégies réglementaires, la diligence raisonnable en matière de fusion et d'acquisition, l'évaluation des services publics et les transactions fondées sur la valeur des actifs.

Gregg Therrien a été promu au poste de vice-président. M. Therrien est un expert des stratégies de réglementation, du coût du service, des exigences en matière de revenus, de la conception tarifaire et de la consolidation des tarifs.

Benjamin Davis a été promu au poste de vice-président adjoint. M. Davis est une spécialiste de l'énergie renouvelable, des programmes d'efficacité énergétique, y compris pour les clients à revenu faible ou modeste, des programmes de thermopompes, de la modernisation du réseau électrique et des modèles réglementaires novateurs.

Meredith Stone a été promue au poste de gestionnaire de projet principale. Mme Stone possède une vaste expérience du marché de l'électricité concentrée sur la conception du marché de gros.

Ryan Kennedy a été promu au poste d'analyste principal. M. Kennedy est membre de l'équipe responsable de la dépréciation et fournit un soutien en matière d'analyse et de recherche.

« Je suis heureux de voir notre équipe croître et évoluer année après année. Ce groupe d'employés a fait preuve d'un engagement ferme à servir nos clients, et leurs promotions sont bien méritées », a déclaré John J. Reed, président et chef de la direction. « J'ai l'immense honneur de compter parmi mes collègues certains des plus grands experts des services-conseils dans le secteur de l'énergie. »

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. De plus, par l'entremise de ses filiales, CE Capital Advisors et Concentric Advisors ULC, Concentric fournit des services de consultation et de conseils au sein des marchés financiers au Canada. Obtenez les nouvelles concernant Concentric en vous abonnant à la Concentric Connection .

Personne-ressource pour les médias :

Wendy Preston

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/534564/Concentric_Energy_Advisors_Logo.jpg

SOURCE Concentric Energy Advisors