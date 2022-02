M. Kagan possède une vaste expérience en services-conseils et en gestion dans le secteur de l'énergie

MARLBOROUGH, Massachusetts, 15 février 2022 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (Concentric), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Kagan , premier vice-président, au conseil d'administration.

M. Kagan s'est joint à Concentric en 2013. Il possède plus de 26 ans d'expérience dans des rôles de gestion et de services-conseils auprès de services publics, de producteurs d'électricité indépendants, de grands consommateurs d'énergie, de fournisseurs d'énergie au détail et d'investisseurs en infrastructures. Ses récentes activités de services-conseils ont porté sur la diligence raisonnable en matière d'investissement, le soutien aux litiges et la stratégie réglementaire et commerciale, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et les véhicules électriques.

« Je suis fier d'accueillir M. Kagan au sein du conseil d'administration, a déclaré John J. Reed, président du conseil et chef de la direction de Concentric. Michael apporte une expertise et une vision diversifiées, et il fait preuve d'un engagement exceptionnel au service de nos clients. Je me réjouis à la perspective de profiter de son leadership continu. »

Avant de se joindre à Concentric, M. Kagan a occupé divers postes de direction chez Constellation, Exelon et AES Corp., notamment à titre de président de Constellation NewEnergy. Il a également été professeur adjoint à la George Washington School of Business.

M. Kagan est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Californie à Santa Barbara et d'un diplôme de premier cycle en économie et commerce du Skidmore College.

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. De plus, par l'entremise de ses filiales, CE Capital Advisors et Concentric Advisors ULC, Concentric fournit des services de consultation et de conseils au sein des marchés financiers au Canada. Obtenez les nouvelles concernant Concentric en vous abonnant à la Concentric Connection .

Personne-ressource pour les médias :

Wendy Preston

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/534564/Concentric_Energy_Advisors_Logo.jpg

SOURCE Concentric Energy Advisors