MARLBOROUGH, Mass., 27 janvier 2023 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, est fière d'annoncer plusieurs promotions importantes au sein de son équipe.

Joshua Nowak a été promu au poste de vice-président. Joshua est un expert appelé à témoigner sur les questions relatives aux coûts du capital et les études sur les opérations de termaillage dans le but d'appuyer les besoins en fonds de roulement.

Peter Blazunas a été promu au poste de gestionnaire de projet principal. Peter est un expert appelé à témoigner sur la conception des tarifs en ce qui concerne les plans pluriannuels et les programmes d'électrification des transports.

Amanda Nori a été promue au poste de gestionnaire de projet principale. Amanda est une spécialiste en matière de dépréciation qui compte plus de dix ans d'expérience nuancée dans le domaine de la dépréciation.

Colin Burns a été promu au poste de gestionnaire de projet. Colin est un membre expérimenté de l'équipe responsable de la dépréciation et il appuie les études relatives à la dépréciation pour des clients au Canada et aux États-Unis.

Bryan Hu a été promu au poste de consultant. Bryan se spécialise dans les modèles financiers liés au rendement des capitaux propres, aux exigences en matière de revenus et aux études de puissance commerciale.

Clara-Ann Joyce a été promue au poste de consultante. Clara-Ann participe à des missions portant sur l'efficacité énergétique, l'exploitation des services d'utilités publiques et la diligence raisonnable en matière de fusions et acquisitions.

Tara Mou a été promue au poste de consultante. Tara possède de l'expérience en conception de tarifs de services d'utilités publiques, en efficacité énergétique, en mécanismes de taux non traditionnels et en analyse comparative du rendement.

Pieter Zwart a été promu au poste de consultant. Pieter a appuyé des missions liées à la prévision de la demande relative aux services d'utilités publiques, à l'efficacité énergétique, à la planification des ressources, aux besoins en revenus et aux études des coûts de services.

Jack Gross a été promu au poste d'analyste principal. Jack a récemment appuyé des engagements liés au soutien stratégique des fusions et acquisitions et à la juste valeur marchande des actifs.

Hilary Gardner a été promue au poste de directrice des ressources humaines. Les réalisations d'Hilary comprennent la réalisation d'une analyse approfondie de la rémunération et la mise en œuvre d'un nouveau système d'intégration et de suivi des candidats pour simplifier le processus d'embauche.

« Au cours de cette période cruciale dans le secteur de l'énergie, nos clients sont confrontés à des décisions cruciales concernant le cœur de leur modèle d'affaires, a déclaré John J. Reed , président et chef de la direction de Concentric. Cette équipe de professionnels dévoués renforce la capacité dynamique de Concentric à fournir des services de consultations éclairés, rigoureux et pragmatiques aux clients du secteur de l'énergie. »

