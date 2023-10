MARLBOROUGH, Massachusetts, 19 octobre 2023 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, annonce aujourd'hui plusieurs changements de leadership importants à compter du 1er janvier 2024. Ces changements stratégiques permettent à Concentric de continuer à élargir son offre de services de pointe.

Danielle Powers, actuellement vice-présidente directrice, sera promue au poste de chef de la direction. Mme Powers compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie et est un chef de file de la pratique de consultation de Concentric depuis 2005.

« Les questions entourant la transition énergétique sont maintenant plus difficiles à résoudre, et les réponses deviennent de plus en plus nuancées, a déclaré Mme Powers, nouvellement promue, à mesure que l'industrie de l'énergie évolue et que Concentric évolue, notre engagement à fournir un excellent service ne changera pas. » Mme Powers sera responsable de la stratégie de croissance de Concentric et de ses activités internes et continuera de servir ses clients en tant qu'experte en planification des ressources et sur le marché de l'électricité de gros.

Mettant l'accent sur la satisfaction de la clientèle, l'offre et la prestation de services, et les communications d'entreprise, Daniel Dane, actuellement vice-président directeur, sera promu au poste de nouveau président et vice-président du conseil de Concentric. M. Dane entame sa 20e année à Concentric et, en plus de son rôle de dirigeant principal à Concentric, il joue un rôle de premier plan dans les pratiques de conseil financier et de réglementation de Concentric.

M. Dane a déclaré : « Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec nos clients et employés exceptionnels pour veiller à ce que Concentric demeure la principale société consultative de l'industrie énergétique en Amérique du Nord. Nos clients sont au cœur de nos activités, et nous améliorerons et créerons de nouveaux services pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes à mesure que le secteur de l'énergie évoluera. » M. Dane continuera également d'aider les clients à titre de témoin expert sur les questions de réglementation des services publics et de conseils financiers.

John J. Reed, président du conseil et chef de la direction de Concentric, demeurera président du conseil de l'entreprise. M. Reed continuera de conseiller activement les clients et de diriger le conseil d'administration de Concentric.

« Le conseil d'administration a examiné ces nominations de façon éclairée et réfléchie et a appuyé à l'unanimité et avec enthousiasme ces changements de leadership, a déclaré M. Reed. Dan et Danielle représentent de nouveaux dirigeants dynamiques, imprégnés des traditions et des valeurs de Concentric. Cette progression du leadership permet à Concentric de prendre de l'expansion, de croître et d'approfondir le talent exceptionnel et les services remarquables que nous offrons à l'industrie de l'énergie alors qu'elle traverse une nouvelle période, qu'elle doit répondre à de nouvelles demandes d'énergie et qu'elle doit satisfaire les préférences des clients. »

Concentric Energy Advisors et Concentric Advisors ULC se spécialisent dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau.

