Concentric Energy Advisors accueille un leader en matière de nouvelle énergie et de solutions destinées à la clientèle finale

MARLBOROUGH, Massachusetts, 10 janvier 2020 /CNW/ - La société Concentric Energy Advisors, Inc. (Concentric) est fière d'annoncer la nomination de Paul Rice à la fonction de vice-président adjoint. Paul, qui est un précurseur dans le développement des capacités client en ce qui a trait à l'expérience destinée à ce dernier, aux microréseaux, aux solutions énergétiques renouvelables et distribuées ainsi qu'aux stratégies commerciales alternatives liées aux services publics, fournira à la clientèle des solutions énergétiques et technologiques innovatrices selon notre pratique nommée « Future of Energy » (FEO -- l'avenir de l'énergie).

Paul cumule une vaste expérience en conception de produits, plus particulièrement de solutions client à haut degré d'engagement centrées sur les énergies nouvelles, l'efficacité énergétique, la réponse à la demande, l'Internet des objets (IdO) et les services optimisés pour les appareils mobiles. Auparavant, Paul était directeur de l'offre de solutions pour la clientèle finale et les énergies nouvelles à Black & Veatch Management Consulting, où il était responsable de tous les aspects de ces volets. Avant de se joindre à Black & Veatch, Paul a été l'un des principaux développeurs de produits pour l'organisation des programmes de vente au détail et d'innovation dans l'ensemble de l'entreprise à Duke Energy. Dans ce rôle, il a contribué à la création de la pratique d'innovation de Duke et mené à la mise sur pied d'un certain nombre de produits et de services hautement stratégiques et transformationnels.

En 2016, Paul était responsable de commercialiser l'un des premiers produits amalgamant des stratégies d'engagement du client et de modification du comportement au moyen d'appareils de communication bidirectionnelle, de réponse à la demande et d'efficacité énergétique par l'entremise d'une plate-forme client optimisée pour appareils mobiles. Ce produit a reçu le prix « Demand Response Product of the Year » remis par DistribuTECH. Paul a aussi mis en application son expérience et son expertise en établissant des stratégies et des modèles d'affaires pour des institutions financières (IOU) et des municipalités, tant au pays qu'à l'étranger, afin de relever les défis liés à l'évolution du domaine de l'énergie et de générer des revenus au sein d'un marché se définissant par une concurrence accrue et une transformation des attentes de la clientèle.

« Je suis heureux d'accueillir Paul dans notre équipe », déclare John J. Reed, président et chef de la direction de Concentric. « Sa solide expérience sera un atout précieux pour notre pratique grandissante FEO et permettra à Concentric d'offrir à ses clients une stratégie FEO unissant la technologie innovatrice à l'expérience de la clientèle finale. »

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation de gestion et les services-conseils financiers, mettant l'accent sur le secteur énergétique de l'Amérique du Nord. Par ses filiales, CE Capital Advisors, Concentric Advisors ULC et Concentric Energy Publications, Concentric fournit un soutien consultatif au marché des capitaux, assure la prestation de services de consultation au Canada et publie le Foster Report. Abonnez-vous à Concentric Connection pour connaître les dernières nouvelles à propos de Concentric.

