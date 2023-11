MARLBOROUGH, Massachusetts, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités dans les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, est heureuse d'accueillir M. Steven Wishart dans l'équipe à titre de vice-président adjoint.

M. Wishart se joint à Concentric après avoir passé deux décennies chez Xcel Energy à Minneapolis et Denver, où il a occupé les postes de directeur de la planification des ressources et des appels d'offres pour Northern States Power et de directeur de la tarification et de l'analyse réglementaire pour la Public Service Company du Colorado. Dans ces rôles, M. Wishart a dirigé les efforts de décarbonisation dans le Midwest supérieur et a innové dans la conception des tarifs de détail au Colorado.

« Je suis très impressionné par le leadership, les connaissances et le professionnalisme de l'équipe Concentric, a-t-il déclaré au sujet de son nouveau poste. Son expertise, sa collaboration et ses connaissances mises au service des clients sont inégalées dans le secteur de l'énergie. J'ai le privilège de me joindre à cette équipe respectée et de contribuer à son excellent service à la clientèle. »

M. Wishart est un éminent économiste des services publics et un expert chevronné qui a témoigné dans le cadre de plus de 35 instances réglementaires. Son expérience diversifiée comprend la gestion axée sur la demande, le renouvellement du permis d'exploitation nucléaire, le développement des énergies renouvelables, les investissements dans la sûreté des pipelines, la répartition novatrice des coûts par catégorie, la durée d'utilisation et la conception dynamique des tarifs, les programmes de développement économique, l'établissement de tarifs fondés sur le rendement, l'électrification des transports et la décarbonisation des services publics de gaz naturel.

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Wishart à Concentric, a déclaré M. John J. Reed , président et chef de la direction de Concentric. Il possède une vaste expérience de la décarbonisation, de la stratégie réglementaire et de la conception des tarifs, mise à profit par l'analyse de données de pointe de l'industrie. Nous sommes heureux d'offrir son expertise à nos clients. »

En 2023, M. Wishart a été président du comité des tarifs et des affaires réglementaires de l'Edison Electric Institute. Il est titulaire d'un baccalauréat en finances et d'une maîtrise en économie de l'Université de l'Arizona. Il a suivi des cours de doctorat en économie appliquée à l'Université du Minnesota.

À propos de Concentric Energy Advisors :

Concentric Energy Advisors et Concentric Advisors ULC se spécialisent dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant dans les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière à Concentric, visitez ceadvisors.com/careers .

