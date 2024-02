MARLBOROUGH, Massachusetts, 6 février 2024 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités dans les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, a le plaisir d'annoncer la nomination de Stephen B. Wemple au poste de vice-président de Concentric.

M. Wemple se joint à Concentric fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. En tant qu'ancien cadre supérieur du secteur, il possède de vastes connaissances en matière de réglementation des services publics et a mis en œuvre avec succès des stratégies d'énergie propre à l'échelle des services publics et des services décentralisés. L'expertise de M. Wemple s'étend également à l'hydrogène vert, au stockage de batteries, à la planification de transport et au commerce en gros et au détail de l'énergie. « L'équipe de Concentric est à l'avant-garde des différents défis auxquels est confrontée l'industrie de l'énergie, et je suis impatient d'aider nos clients à réussir leur transition vers l'énergie propre », a déclaré M. Wemple.

Danielle Powers , cheffe de la direction, et Daniel Dane , président et vice-président, ont conjointement souhaité la bienvenue à M. Wemple. « Nous sommes très heureux que Steve se joigne à notre équipe. Les solutions deviennent plus nuancées au fur et à mesure que l'industrie évolue, ce qui exige une expertise multidimensionnelle. Le bagage de Steve en matière d'affaires réglementaires et de stratégie de mise en œuvre de l'énergie propre cadre avec notre mission de fournir des spécialistes expérimentés et de confiance pour servir une industrie en évolution. »

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (désignés ensemble sous le nom de « Concentric ») se spécialisent dans les services de consultation en gestion, de conseils financiers, d'amortissement et d'évaluation axés sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Pour tout complément d'information, consultez le https://ceadvisors.com .

