MARLBOROUGH, Massachusetts, 12 juin 2023 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), qui agissent à titre d'experts pour guider les clients à travers les enjeux, les possibilités et les défis complexes et en constante évolution auxquels font face les industries de l'énergie et de l'eau, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeff McDonald, Ph. D. à titre de vice-président.

M. McDonald possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'économie des marchés de gros de l'électricité et est un expert en conception, en rendement et en surveillance des marchés. Il est également un expert appelé à témoigner sur la conception du marché de gros de l'électricité, la rémunération équitable des actifs des producteurs, la compétitivité du marché et la répartition des coûts.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jeff à Concentric et de partager son expertise avec nos clients, a déclaré Danielle Powers, vice-présidente directrice de Concentric. Les marchés de gros de l'électricité connaissent des problèmes importants, qu'il s'agisse de problèmes de fiabilité causés par des conditions météorologiques extrêmes, de l'évolution de la composition des ressources, ou de préoccupations relatives à l'adéquation des ressources. L'expérience de Jeff sera essentielle pour nos clients qui doivent composer avec ces facteurs dynamiques et expliquer leurs décisions aux intervenants. »

Avant de se joindre à Concentric, M. McDonald était associé principal chez Libertas Market Analytics, où il a fourni une vaste gamme de services d'analyse à des clients de l'industrie de gros de l'électricité. Auparavant, il a occupé divers postes de surveillance du marché au sein du California Independent System Operator et a dirigé le service de surveillance du marché de l'ISO New England. Dans le cadre de ces fonctions, il a fourni un vaste soutien à titre de témoin expert sur les procédures réglementaires, la mobilisation des intervenants, ainsi que des consultations techniques sur les règles, le rendement et les pratiques du marché des exploitants de systèmes indépendants.

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Par l'entremise de ses filiales, CE Capital Advisors et Concentric Advisors ULC, Concentric fournit des services de consultation et de conseils au sein des marchés financiers au Canada.

