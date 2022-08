Concentric Energy Advisors accueille Bill Davis à titre de vice-président adjoint

MALBOROUGH, Massachusetts, 9 août 2022 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, est fière d'accueillir William (Bill) Davis à titre de vice-président adjoint.

Avant de se joindre à Concentric, M. Davis a passé 16 ans dans une importante entreprise de services publics d'électricité et de gaz du Midwest. Il est un haut dirigeant chevronné et un témoin expert spécialisé dans l'énergie renouvelable et la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'efficacité énergétique des services publics. Son expertise comprend une vaste gamme de questions réglementaires, y compris la recherche sur la charge, la prévision des ventes et des revenus, la conception des tarifs, les études sur le coût des services par catégorie, la récupération des revenus perdus et les examens de prudence. M. Davis est membre de la Public Utilities Fortnightly Under 40 Class de 2020. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Illinois State University.

« Bill Davis est un leader accompli doté d'une expertise significative, et il sera un membre exemplaire de la famille Concentric », a déclaré John J. Reed , président et chef de la direction. « Nos clients profiteront des connaissances approfondies de Bill Davis en lien avec les programmes d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables des services publics, ainsi que de sa vaste expérience en matière de réglementation. Je suis ravi de l'accueillir au sein de notre équipe. »

Concentric célèbre vingt ans de service exceptionnel à la clientèle. Pour en savoir plus sur la vie à Concentric, visitez la page des carrières et abonnez-vous à Concentric Connection pour recevoir les nouvelles et les analyses de notre équipe.

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Par l'entremise de ses filiales, CE Capital Advisors et Concentric Advisors ULC, Concentric fournit des services de consultation et de conseils au sein des marchés financiers au Canada.

