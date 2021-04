GATINEAU, QC, le 21 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est entretenu avec la secrétaire de l'Intérieur des États-Unis, Mme Deb Haaland. La rencontre s'est tenue dans le contexte d'une longue histoire de coopération entre le Canada et les États-Unis sur les questions liées à la nature.

Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble et avec d'autres nations pour accroître l'ampleur et la rapidité des actions visant à protéger la faune et la flore, notamment en soutenant des solutions autochtones et en veillant à ce que la conservation joue un rôle dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Ils ont également noté leur engagement mutuel à protéger la nature et à lutter contre les changements climatiques de manière ambitieuse et intégrée.

Le ministre Wilkinson a souligné les récents engagements du Canada à l'égard de la nature, notamment les investissements historiques dans la protection de la faune et la flore, les mesures de conservation effectuées par les autochtones et les solutions fondées sur la nature. Le ministre a souligné que le Canada a investi, dans son budget de 2021 annoncé plus tôt cette semaine, 4,1 milliards de dollars dans la protection de la nature, ce qui signifie que le pays sera en mesure d'atteindre son objectif de protéger 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025 et qu'il sera bien placé pour atteindre sa cible de 30 % d'ici 2030. Ces nouveaux fonds permettront en partie la création de réserves nationales de faune et d'aires protégées et de conservation autochtones, ainsi que l'expansion des programmes de gardiens autochtones du Canada. Ils poursuivent et amplifient ainsi les engagements pris pour protéger les espèces en péril et assurer la restauration écologique afin de rétablir la biodiversité et de lutter contre les changements climatiques.

Le ministre a également indiqué qu'il était impatient de participer à la discussion organisée par la secrétaire Haaland au sujet des solutions climatiques fondées sur la nature, lors du Sommet des dirigeants sur le climat des États-Unis, demain. Cette discussion permettra au Canada de communiquer son point de vue sur la nécessité de renforcer la protection de la nature intacte dans les écosystèmes riches en carbone, en tant que stratégie principale, ainsi que de s'engager dans la restauration écologique, dont la plantation d'arbres et la restauration des zones humides et des prairies.

Liens connexes

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, mo[email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca