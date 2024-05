OTTAWA, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser et l'honorable Klara Geywitz se sont rencontrés à Ottawa pour discuter des priorités communes et des possibilités de collaboration entre le Canada et l'Allemagne dans les domaines du logement et des infrastructures. En tant que membres du Groupe des Sept (G7), ils ont également discuté des travaux en cours concernant les politiques urbaines durables qui favorisent la croissance de villes où il fait bon vivre.

Le ministre Fraser a discuté de l'ambitieux programme du gouvernement fédéral en matière de logement, intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada pour le logement. De nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024 viennent appuyer ce plan et ont pour objectif de construire plus de logements, de faciliter l'accès à la propriété ou la location, ainsi que d'aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger. Parmi les initiatives dont il a été question, citons le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), qui incite les municipalités à effectuer des changements transformateurs en supprimant les obstacles liés au zonage et en accélérant la construction de logements, et Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui apporte un soutien à long terme aux collectivités pour leur permettre de relever les défis locaux en matière d'itinérance.

Les deux ministres ont également échangé des pratiques exemplaires et des idées sur l'innovation dans le domaine du développement urbain et le secteur du logement. Ils ont entre autres discuté des investissements dans des technologies telles que les usines de maisons préfabriquées, les matériaux de construction durables, comme la production de bois massif, le panneautage, l'impression 3D et les catalogues de conceptions de logements préapprouvées. Enfin, les ministres ont mis l'accent sur l'importance de lier les investissements dans des domaines comme l'eau, les eaux usées et les déchets aux initiatives en matière de logement et de développement urbain afin de permettre le développement de collectivités reliées et abordables.

La réunion a également donné lieu à des discussions sur la croissance durable et l'accroissement de la résilience pour réduire les impacts des changements climatiques dans les villes. Le ministre Fraser a souligné les efforts déployés par le Canada pour protéger les collectivités contre les effets des changements climatiques dans le cadre d'initiatives comme le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, qui permet d'investir dans des projets visant à protéger les habitations et les services essentiels contre les risques liés au climat.

L'honorable Klara Geywitz a réitéré ses propos sur les défis et les priorités d'un point de vue allemand et a souligné les efforts que déploie le gouvernement allemand pour répondre aux préoccupations en matière de logement et de climat dans le cadre d'alliances formées par des acteurs étatiques et non étatiques pour élaborer conjointement un ensemble exhaustif de mesures visant à stimuler considérablement la construction de logements. La ministre Geywitz a souligné que l'objectif des nouveaux programmes de financement était de répondre aux besoins des populations urbaines et rurales de manière encore plus précise qu'avant. Elle a souligné les similitudes entre le Canada et l'Allemagne en ce qui concerne l'utilisation de la gouvernance fédérale pour libérer pleinement le pouvoir de transformation des villes pour assurer un développement urbain durable. Mme Geywitz a déclaré que ces similitudes et l'engagement des deux gouvernements à renforcer la résilience urbaine constituaient également une excellente base de collaboration entre tous les pays du G7.

La réunion a permis d'avoir des discussions productives qui ont renforcé l'engagement du Canada et de l'Allemagne à collaborer étroitement sur les questions liées au logement, aux infrastructures et à la résilience des villes et des collectivités. Les ministres ont convenu qu'une approche proactive conjointe permettra de mieux protéger l'environnement et de renforcer leurs collectivités, pour en faire des endroits plus sûrs et plus sains où vivre, travailler et élever une famille. Les deux ministres se réjouissent à l'idée de poursuivre cette collaboration lors de la réunion du G7 sur le développement urbain qui se tiendra à l'automne 2024 et lors d'autres rencontres ultérieures.

