Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum

OTTAWA, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.

Il a remercié la présidente Sheinbaum du soutien apporté par le Mexique à la lutte contre les feux de forêt au Canada au cours de l'été, notamment le déploiement de plus de 400 pompiers et membres du personnel de soutien.

Le premier ministre et la présidente ont discuté de la situation actuelle entourant le commerce en Amérique du Nord. Ils ont souligné l'importance de renouveler l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) dès que possible afin d'offrir une plus grande certitude aux entreprises et aux travailleurs de l'Amérique du Nord.

Les dirigeants ont discuté des progrès réalisés par le Canada et le Mexique sur le plan des échanges transfrontaliers. Ils ont indiqué qu'il est essentiel d'assurer la vigueur de la coopération bilatérale pour favoriser la sécurité et la prospérité de tous sur le continent.

Le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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