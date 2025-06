KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney a informé le président Zelenskyy d'une série de nouvelles mesures visant à soutenir l'Ukraine, notamment un nouveau train de sanctions majeures visant la flotte fantôme et les revenus énergétiques de la Russie; une aide supplémentaire de 2 milliards de dollars à des fins militaires, qui servira notamment à financer l'achat de drones, de munitions et de véhicules blindés; et l'octroi nouvellement annoncé d'un prêt de 2,3 milliards de dollars en financement pour aider l'Ukraine à rebâtir ses infrastructures et à rétablir ses services publics.

Le premier ministre Carney a réitéré l'appel du Canada en faveur d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, conformément aux efforts menés par les États-Unis. Le premier ministre Carney a réaffirmé le soutien du Canada à l'Ukraine, et les dirigeants ont convenu qu'il était impératif de parvenir à une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu de rester en contact étroit.

