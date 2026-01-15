BEIJING, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang, dans le cadre de sa première visite officielle en Chine.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Li ont reconnu les progrès importants réalisés dans la revitalisation des relations entre le Canada et la Chine à la suite d'une série d'engagements entre ministres et dirigeants au cours des derniers mois, qui ont abouti à la première visite bilatérale officielle d'un premier ministre du Canada en Chine depuis 2017.

Les dirigeants ont discuté des changements dans l'économie mondiale, notamment des défis ayant une incidence sur le commerce international et des chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que des possibilités de coopération entre le Canada et la Chine. À cet égard, ils ont salué la signature d'une série de protocoles d'entente dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre la criminalité, de la construction moderne en bois, de la culture, de la salubrité des aliments et de la santé animale et végétale, qui permettront de jeter les bases d'un nouveau partenariat stratégique.

Le premier ministre Carney a souligné les possibilités de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays et a évoqué la possibilité d'une coopération accrue dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Les deux dirigeants se sont félicités du renouvellement de l'engagement bilatéral dans plusieurs domaines, notamment les questions économiques et financières, l'énergie, la sécurité, la culture et les relations entre les peuples.

