WASHINGTON, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, et la secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo, se sont entretenus à Washington au sujet des possibilités de collaboration axées sur la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada.

Le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo ont dressé un plan de travail pour rebâtir en mieux en augmentant la collaboration transfrontalière et en favorisant la relance économique postpandémique. Pendant la réunion, ils ont également souligné le partenariat inébranlable entre les deux pays, l'intégration de haut niveau de leurs industries, ainsi que la géographie et surtout les valeurs qu'ils ont en commun. Le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo ont convenu de se réunir chaque trimestre pour s'assurer que des progrès sont effectués quant à leurs priorités communes.

Conformément au plan de travail, le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo :

Reconnaissent l'importance de la collaboration en matière de sécurité et de résilience des chaînes d'approvisionnement et conviennent de faire ce qui suit :

Renforcer la collaboration au titre du Plan d'action Canada -États-Unis dans le domaine des minéraux critiques et assurer une concertation avec l'industrie pour accélérer la transformation vers la carboneutralité, soutenir la fabrication de batteries pour les véhicules à zéro émission et développer le stockage d'énergie renouvelable.

-États-Unis dans le domaine des minéraux critiques et assurer une concertation avec l'industrie pour accélérer la transformation vers la carboneutralité, soutenir la fabrication de batteries pour les véhicules à zéro émission et développer le stockage d'énergie renouvelable. Adopter des approches communes pour améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en logiciels.

Améliorer la collaboration en vue d'établir des chaînes d'approvisionnement plus sécuritaires et résilientes en matière de technologies de télécommunication de pointe, dont les systèmes 5G et plus encore.

Reconnaissent le rôle crucial que joue l'innovation dans une relance économique durable et inclusive, et conviennent de faire ce qui suit :

Examiner les possibilités de collaborer dans des domaines technologiques émergents, comme l'intelligence artificielle, les sciences et les technologies quantiques, les télécommunications de prochaine génération et la mesure génomique.

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, cerner des moyens d'augmenter la collaboration sur le maintien de l'intégrité des organismes normatifs, la communication de renseignements et le soutien au Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

Échanger les pratiques exemplaires en lien avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris celles qui sont en lien avec les enjeux de finances durables, de diversité et d'intendance organisationnelle, et cerner des domaines où il sera possible de collaborer avec les spécialistes en ESG du secteur privé.

Continuer de renforcer la collaboration entre le United States Patent and Trademark Office et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et examiner des façons d'améliorer l'efficacité des régimes de brevets et de marques de commerce.

Soulignent la valeur de la collaboration dans les forums internationaux, et conviennent de faire ce qui suit :

· Poursuivre le travail bilatéral et avec d'autres économies pour promouvoir le système des règles

transfrontalières en matière de protection de la vie privée de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et déterminer comment ce système pourrait être appliqué au-delà de l'APEC.

Collaborer bilatéralement et au sein des forums internationaux pour promouvoir et améliorer la diversité des fournisseurs, y compris par la coopération en ce qui concerne la norme Open Radio Access Networks (Open RAN).

Collaborer à l'égard de divers enjeux qui concernent le numérique dans d'autres forums comme le G7 et le G20

Assurer la coordination bilatérale pour le traitement des enjeux de l'hémisphère en préparation au Sommet des leaders nord-américains et au Sommet des Amériques.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Renseignements: John Power, Gestionnaire principal, Communications et relations avec les médias, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada,343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home