Compte rendu - La vice-première ministre Chrystia Freeland convoque le nouveau Comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie du coronavirus (COVID-19)

OTTAWA, le 5 mars 2020 /CNW/ - Hier, la vice-première ministre Chrystia Freeland a convoqué le nouveau Comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie du coronavirus (COVID-19) pour discuter de l'éclosion du COVID-19 en cours et des mesures prises par le gouvernement du Canada pour limiter la propagation du virus au Canada.

La ministre de la Santé, Patty Hajdu, et l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, ont fait le point sur l'évolution de la situation et sur le travail continu effectué en collaboration avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec les partenaires internationaux, dont les États-Unis, en vue de limiter la propagation du virus. Elles ont également fait le point sur les mesures en cours, notamment les mesures accrues à la frontière pour identifier les voyageurs retournant au Canada qui pourraient être malades, et les mesures prévues pour continuer à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, y compris les conseils de santé publique destinés aux Canadiens que leur communique l'Agence de la santé publique du Canada.

Les ministres Bill Morneau, Mélanie Joly, Navdeep Bains et Bill Blair ont fait le point sur les effets de la situation sur l'économie et sur les efforts vastes et continus déployés à la frontière. Les ministres et la leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes, Kirsty Duncan, ont mis l'accent sur l'importance d'assurer l'efficacité et la coordination des efforts du gouvernement fédéral et de maintenir la communication. Les ministres se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec les partenaires locaux, provinciaux, territoriaux et internationaux afin de réduire les risques potentiels pour les Canadiens et notre économie.

Les ministres ont discuté de l'approche globale adoptée par l'ensemble du gouvernement du Canada pour se préparer aux effets du COVID-19 sur le plan social, économique et de la santé, y réagir et assurer le rétablissement. Bien que le Canada n'ait pas subi les mêmes conséquences que d'autres pays connaissent actuellement, les ministres ont souligné l'importance de se préparer à toute éventualité et de suivre de près les meilleures pratiques du passé et celles mises en œuvre à travers le monde.

Le Comité se réunira régulièrement pour veiller à ce que l'ensemble du gouvernement contribue à la direction, à la coordination, à la communication et à la préparation d'un plan d'intervention pour faire face aux effets du virus sur la santé et l'économie. À cet égard, il assurera notamment la coordination des efforts avec d'autres ordres de gouvernement.

