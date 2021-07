OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs apportent une importante contribution à l'économie canadienne. Pourtant, ils continuent de faire face à des obstacles systémiques lors du démarrage et de l'expansion de leur entreprise. Puis, cette réalité s'est exacerbée en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada travaille donc à éliminer ces obstacles qui subsistent depuis trop longtemps avec le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Hier, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a rencontré des représentants d'organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs et d'organismes voués à l'entrepreneuriat de même que des dirigeants communautaires dans le cadre d'une table ronde visant à discuter des progrès accomplis au titre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. La ministre Ng était accompagnée du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen; du secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus; la députée de Toronto-Centre, Marci Ien; ainsi que la présidente-directrice générale de la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE), Tiffany Callendar.

Les participants ont pu faire part de leur expérience et poser des questions aux élus et à Mme Callendar au sujet de la cocréation et du déploiement du Fonds. Ils ont notamment souligné l'importance de faire connaître le Fonds de prêts, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et les autres programmes gouvernementaux pertinents à plus grande échelle, ainsi que l'importance des liens entre les entreprises détenues par des Noirs et la FACE. Quant aux élus, ils ont mis en lumière les progrès réalisés grâce au tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, une initiative historique. Ils ont toutefois indiqué qu'il y avait encore du travail à faire dans l'ensemble du gouvernement. Les représentants de la FACE ont de leur côté signalé qu'ils poursuivaient leur travail auprès des entreprises détenues par des Noirs et des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs afin de s'assurer que le Fonds de prêts aide bel et bien les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs à obtenir le capital et le soutien dont ils ont besoin pour croître et prospérer.

La ministre Ng a profité de l'occasion pour remercier les participants et les représentants de la FACE, qui ont fait preuve de leadership en participant aux consultations menées en vue de l'élaboration du Programme. Elle a aussi mis en évidence les progrès soutenus accomplis par la FACE à l'appui des entreprises et des groupes communautaires dirigés par des Noirs œuvrant partout au pays.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

