OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a rencontré le ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Kent Smith, pour discuter des intérêts mutuels liés à la protection des économies locales des collectivités côtières, et à la durabilité de nos pêches pour les années à venir.

Au cours de leur rencontre, les deux ministres ont fait part de leurs préoccupations concernant les activités illégales, les problèmes de sécurité, et les actes de violence dans la pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La ministre Lebouthillier a souligné l'engagement du gouvernement du Canada à travailler avec la Province de la Nouvelle-Écosse, l'industrie, les communautés autochtones, et tous les intervenants pour assurer une pêche au homard durable pour tout habitant de la Nouvelle-Écosse. Dans le cadre de cet engagement, le Ministère a alloué d'importantes ressources d'application de la loi à la surveillance de la conformité à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes dans la pêche au homard. Les agents des pêches ont pris des mesures d'application de la loi, allant de la sensibilisation à la conformité, aux arrestations et à la saisie de prises, d'équipement et de navires non autorisés.

Les deux ministres ont également discuté de la nécessité d'éliminer les ventes au comptant non déclarées dans nos pêches, car elles ont contribué à un environnement propice aux activités criminelles. Bien que la réglementation des ventes au comptant soit de compétence provinciale, la ministre Lebouthillier a réitéré que le gouvernement fédéral est prêt à appuyer le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans tous les efforts visant à mettre fin aux ventes au comptant, soulignant nos efforts de collaboration de longue date sur de nombreux enjeux liés aux pêches.

La ministre Lebouthillier a conclu la réunion en précisant que les agents des pêches continueront de mener des activités d'application de la loi sur terre et sur l'eau, pour dissuader et empêcher la pêche et la vente non autorisées de homard sans permis commercial. Le gouvernement du Canada et les agents des pêches continueront d'assurer une pêche ordonnée et durable pour tous les pêcheurs autorisés, les communautés qui dépendent d'eux, ainsi que pour protéger la ressource.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]