Compression budgétaires annoncées - L'APTS dénonce le retour de l'austérité dans la santé et les services sociaux

LONGUEUIL, QC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Annonces de compressions à venir, moratoires sur l'ouverture de postes et annulation d'affichages prévus, le couperet tombe sur les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce vivement les compressions budgétaires annoncées au cours des derniers jours, démontrant hors de tout doute que l'austérité a bel et bien fait son retour dans le réseau public. Cette dernière aura de graves conséquences sur l'offre de services à la population, contrairement à ce que disait la semaine dernière la présidente et cheffe de direction de Santé Québec, Geneviève Biron.

« On a déjà vu neiger. Couper dans le financement du réseau en faisant croire que ça n'aura pas d'effet sur les services n'a rien de novateur, bien au contraire. Santé Québec annonce essentiellement aux travailleur•se•s que les renforts espérés n'arriveront pas, et qu'ils et elles vont continuer de devoir faire toujours plus avec encore moins. Dans l'état actuel du réseau public, c'est un affront supplémentaire. Il faut arrêter de demander l'impossible à du personnel déjà pris à la gorge. Nos gens sont inquiets pour l'avenir des services publics, ni plus ni moins », dénonce Robert Comeau, président de l'APTS.

L'APTS entend se mobiliser contre cette vague de compressions budgétaires et toute commande gouvernementale visant à affaiblir l'offre de services à la population. L'organisation syndicale milite plutôt en faveur de réinvestissements importants pour valoriser les emplois dans le réseau public afin d'assurer des soins et services plus humains, accessibles et de qualité.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514-792-0481