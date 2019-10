Composter, c'est beaucoup plus facile que d'escalader le pont Jacques-Cartier

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Eh bien non ! Pas besoin de grimper si haut pour soutenir l'environnement. Afin de vous aider à diminuer votre empreinte écologique un peu plus chaque jour et devant l'engouement suscité par son petit électroménager, l'entreprise TeroTM est fière d'annoncer le lancement de sa campagne de sociofiancement pour accélérer le développement et la commercialisation de son innovation unique. L'objectif est de recueillir 70 000$ du 15 octobre au 15 novembre et tous les citoyens souhaitant faire une différence positive pour l'environnement sont appelés à y participer à l'adresse suivante https://www.kickstarter.com/projects/teroproducts/tero

Tero TM est un petit appareil domestique qui broie et sèche les résidus alimentaires. En quelques heures seulement, il réduit de 90% le volume de ces déchets. Silencieux et sans odeur, TeroTM transforme les résidus alimentaires en un fertilisant prêt pour les plantes et le jardin.

« Considérant les coûts importants associés à la mise en marché de notre produit, cette campagne de sociofinancement s'avère nécessaire pour aller de l'avant et rendre disponible TeroTM au plus grand nombre de personne possible ».

- Elizabeth Coulombe, Co-Fondatrice & Présidente

Depuis sa conception, l'innovation a valu de nombreux prix aux créatrices du projet. Effectivement, elles ont été récompensées tant pour le brio de leur produit que pour leurs aptitudes entrepreneuriales. La réponse du public a également surpassé leurs attentes.

« Nous avons déjà plus de 20 000 personnes inscrites sur notre site Web pour être tenues informées quant au lancement de notre campagne de sociofinancement. C'est complètement fou! Ça prouve que les gens y croient. »

- Valérie Laliberté, Co-Fondatrice & Chef de produits

Pour connaître tous les détails relativement à cette campagne de sociofinancement, rendez-vous sur le site Web www.teroproducts.com.

À propos de TeroTM

TeroTM a pour mission de développer des solutions alternatives au compostage qui facilitent la vie des gens et répondent aux réels besoins des citoyens de partout dans le monde. Nous visons à offrir la meilleure solution de transformation des résidus alimentaires afin que tous les déchets organiques soient valorisés à leur plein potentiel. Les valeurs fondamentales qui guident le développement de notre entreprise sont l'innovation, la qualité, la responsabilité sociale et environnementale ainsi que le plaisir de bien faire les choses dans une optique de pérennité.

SOURCE Tero

Renseignements: Elizabeth Coulombe, Co-fondatrice et Présidente, TeroTM, Tél. : 581-888-8399, elizabeth.coulombe@teroproducts.com