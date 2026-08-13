COMPOST GENIE® LANCE SA NOUVELLE POUBELLE DE COMPTOIR

Compost Genie® lance sa poubelle de comptoir, une solution compacte pour simplifier la gestion des déchets alimentaires. Post this

Les déchets alimentaires font partie du quotidien en cuisine. La poubelle de comptoir Compost Genie® est pensée pour faciliter leur collecte pendant la préparation des repas, la cuisson et le nettoyage. Grâce à son format compact, elle trouve facilement sa place sur le comptoir tout en restant accessible tout au long de la journée. Conçue pour une utilisation pratique et flexible, elle facilite l'élimination des déchets alimentaires directement à la source, sur le comptoir, tout en réduisant l'humidité et en contribuant à un meilleur contrôle des odeurs.

Avec une capacité de 4,92 L (1,3 gal), elle convient à un usage quotidien et s'adapte aux cuisines de toutes tailles, incluant les espaces urbains et les condos.

Caractéristiques principales

Format compact: Capacité de 4,92 L (1,3 gal). S'intègre facilement sur le comptoir sans prendre trop d'espace.

Capacité de 4,92 L (1,3 gal). S'intègre facilement sur le comptoir sans prendre trop d'espace. Panier intérieur amovible: Facile à vider grâce au panier amovible, qui peut être transporté directement vers votre composteur extérieur, bac vert ou compost de jardin.

Facile à vider grâce au panier amovible, qui peut être transporté directement vers votre composteur extérieur, bac vert ou compost de jardin. Système de ventilation lors de l'utilisation de sacs: Lorsque les sacs compostables sont utilisés sans le panier intérieur, le système de ventilation aide à limiter l'accumulation d'humidité.

Lorsque les sacs compostables sont utilisés sans le panier intérieur, le système de ventilation aide à limiter l'accumulation d'humidité. Sacs compostables inclus: Comprend 12 sacs compostables Compost Genie® fabriqués à partir de matériaux d'origine végétale. Sacs faciles à détacher. Recharges offertes séparément en rouleaux de 50.

Comprend 12 sacs compostables Compost Genie® fabriqués à partir de matériaux d'origine végétale. Sacs faciles à détacher. Recharges offertes séparément en rouleaux de 50. Facile à nettoyer: Surfaces intérieures lisses pour limiter l'accumulation de résidus. Parties amovibles lavables à la main.

« Le compostage doit s'intégrer simplement à la routine quotidienne », affirme Rahul Sharda, chef de la direction du Groupe Angelcare. « Avec cette nouvelle poubelle de comptoir, nous proposons une solution compacte et pratique conçue pour simplifier la gestion des déchets alimentaires à la maison. »

Grâce à son design, ses dimensions et ses caractéristiques pratiques, la poubelle de comptoir s'intègre parfaitement aux cuisines modernes comme aux plus petites unités de condo, tout en favorisant des habitudes quotidiennes qui contribuent à un mode de vie plus durable. Maintenant offerte sur Amazon.ca et Wayfair.ca.

Pour plus d'information : [LIEN]

À propos du Groupe Angelcare®

Angelcare® a été fondée en 1997 par Maurice Pinsonnault, un penseur et un visionnaire qui n'a jamais rencontré une idée qu'il ne pouvait pas améliorer. En tant que père pour la première fois, ayant compris à quel point il pouvait être inquiétant de s'occuper d'un nouveau-né et insatisfait de la sélection de moniteurs pour bébés disponibles, il a choisi de révolutionner la catégorie, et c'est ainsi que l'histoire d'Angelcare a commencé. Il a ensuite tourné son attention et son talent vers l'innovation de divers produits dans le secteur des soins pour bébés et des animaux de compagnie, tels que les systèmes d'élimination des couches et de la litière pour chats. Depuis, ce dévouement constant à l'innovation a fait du groupe Angelcare une référence et un leader dans ses® catégories, avec des marques mondiales reconnues telles qu'Angelcare, Diaper Genie®, Litter Genie, Pet Genie®, Compost Genie®, LitterLocker, Pabobo et Kids'Sleep. Aujourd'hui nos produits sont vendus dans plus de 50 pays et répondent aux besoins des consommateurs en matière de tranquillité d'esprit, de qualité du sommeil des enfants et du bien-être des animaux de compagnie. Pour en savoir plus, visitez www.angelcaregroup.com.

Calcul Angelcare basé sur la base de données Discover pour la catégorie « Poubelles à couches » pour les 52 dernières semaines se terminant le 20 avril 2024. Copyright © 2024, Nielsen Consumer LLC.

SOURCE Compost Genie

Contact média: Emily Wilson, 1Milk2Sugars, [email protected]