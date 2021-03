Comportements à risque chez les jeunes du secondaire : amélioration de certaines habitudes, mais apparition de nouveaux enjeux

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - La consommation de drogues, d'alcool et de tabac ainsi que la participation aux jeux de hasard et d'argent sont en diminution chez les jeunes du secondaire au Québec, une tendance qui s'observe depuis plusieurs années. Cependant, de nouveaux enjeux de santé publique se dessinent chez les jeunes : le vapotage et la consommation de boissons sucrées alcoolisées. C'est ce que révèle le rapport 2019 de l'Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES), une enquête menée par l'Institut de la statistique du Québec depuis 1998.