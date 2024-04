MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Une enquête de l'Équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC a permis de faire la lumière sur un complot visant notamment à vendre illégalement des drones et des équipements militaires chinois destinés à la Libye. Par l'entremise de compagnies-écrans étrangères, les individus à l'origine du complot auraient contourné les sanctions internationales en vigueur pour faciliter les activités illégales. Les faits allégués auraient été commis alors que les complices étaient à l'emploi de l'OACI, une organisation de l'ONU située à Montréal.

Des accusations de complot ont été déposées contre Fathi Ben Ahmed Mhaouek, 61 ans, de Sainte-Catherine et Mahmud Mohamed Elsuwaye Sayeh, 37 ans. Ces accusations sont en lien avec la Loi sur les Nations Unies et son Règlement d'application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye.

Selon l'enquête, Mahmud Mohamed Elsuwaye Sayeh aurait utilisé un stratagème permettant de dissimuler le vendeur et l'acheteur d'équipement militaire. Ce matériel fait l'objet de sanctions de l'ONU quant à la Libye. M. Sayeh est toujours recherché par les autorités policières et est visé par un mandat d'arrestation. Une notice rouge a été émise par INTERPOL.

Les policiers ont procédé à l'arrestation de Fathi Ben Ahmed Mhaouek. Il est allégué que ce dernier aurait comploté pour faciliter des transactions d'achat de pétrole libyen entre des entités prohibées et la République populaire de Chine contrairement à la Loi sur les Nations Unies. M. Mhaouek comparaîtra aujourd'hui au palais de justice de Montréal.

Ingérence étrangère

La GRC a le mandat de détecter et de perturber les tentatives d'ingérence étrangère. Elle enquête sur les activités illégales menées par ou pour des acteurs étrangers et qui se déroulent au Canada.

Les États étrangers peuvent tirer parti d'activités hostiles pour faire avancer leurs intérêts stratégiques, notamment la recherche d'une influence géopolitique, l'avancement économique, la révision de l'ordre international fondé sur des règles et la stabilité intérieure.

SOURCE GRC-RCMP Quebec

