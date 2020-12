« C'est un autre grand jour pour Vidéotron ! La technologie 5G ouvre grand les portes d'un univers qui nous réserve de belles choses, et Vidéotron est très fière de s'engager vers ce futur aussi prometteur qu'effervescent, dans lequel la technologie sera réellement au service du quotidien de nos familles et de nos entreprises », a affirmé Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

À court terme, la technologie 5G permettra des vitesses de chargement et de téléchargement encore plus rapide ainsi que l'implantation de nouvelles applications. Sur un horizon plus lointain, comme nous l'avons toujours fait, nous continuerons à déployer cette technologie qui ouvrira un monde de possibilités aux clients de Vidéotron, au travail comme à la maison.

Propulser les entreprises d'ici

La 5G se hissera au rang de moteur économique essentiel pour les entreprises québécoises, en particulier les petites et moyennes entreprises qui s'en serviront comme un tremplin pour accélérer leurs affaires, percer de nouveaux marchés et développer des produits et services dont il est encore impossible d'imaginer la portée. À l'image de la 4 G/LTE qui a révolutionné le monde des affaires, la 5 G promet de stimuler la compétitivité des entreprises.

Un partenaire de choix pour propulser la vie connectée des Québécois

Comme nous l'avons annoncé il y a un an, le déploiement du réseau 5G de Vidéotron se fera au cours des prochaines années en collaboration avec Samsung, un partenaire technologique de premier choix, grandement réputé et expérimenté en la matière. Rappelons qu'en plus d'être la première compagnie à lancer un téléphone compatible avec la 5 G au monde, c'est aussi notamment grâce à Samsung que la Corée du Sud a été le premier pays à implanter un réseau cellulaire 5G. L'entreprise a également fait sa marque comme partenaire technologique pour l'implantation de la 5G aux États-Unis, au Japon et récemment en Nouvelle-Zélande.

« C'est un privilège pour nous d'allier nos forces à celles de Vidéotron dans la mise en place de son réseau 5G. Cette première implantation en sol canadien sera pour nous l'occasion de mettre pleinement à contribution notre expérience acquise au niveau mondial. La 5G révolutionnera l'expérience mobile des Québécoises et des Québécois à bien des égards, et nous sommes fiers de faire partie de ce virage important au côté de notre partenaire », a indiqué Jeff Jo, président et chef de la direction de Samsung Canada.

Rappelons que la technologie 5G avait déjà été testée dans des conditions réelles dans le cadre du Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente, et ce, dès 2019, en collaboration avec entre autres l'École de technologie supérieure (ÉTS) et le Quartier de l'innovation. Une fois sa mise en place complétée, elle permettra de transmettre des données jusqu'à 20 fois plus rapidement que les réseaux actuels, de connecter sans faille environ 1 million d'appareils par km2 et de rendre presque nulle la latence, soit le temps total de transmission aller-retour entre l'appareil et le serveur sur le réseau.

Pour obtenir plus d'informations sur le nouveau réseau 5G de Vidéotron, les personnes intéressées sont priées de se rendre sur la page Web prévue à cet effet.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2020, Vidéotron comptait 1 481 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 452 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 773 600 clients abonnés à ses services au 30 septembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 452 600 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 950 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

À propos de Samsung

Samsung Electronics inspire le monde et façonne l'avenir avec des idées et des technologies transformatrices qui donnent aux gens le pouvoir de découvrir de nouvelles expériences. Avec un souci constant pour l'innovation et la découverte, nous redéfinissons sans cesse l'univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, des appareils vestimentaires, des tablettes, des appareils électroménagers numériques, des systèmes de réseautage, des dispositifs de stockage, d'intégration de systèmes à grande échelle, de semiconducteurs et de DEL. Pour en savoir davantage, veuillez visiter notre site Web.

