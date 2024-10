Complexe Santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway - L'APTS dit NON à la privatisation en région!

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Réunie à Rivière-du-Loup pour son conseil général, la délégation de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a pris la rue aujourd'hui pour dénoncer la privatisation croissante dans le domaine de la santé et des services sociaux au Québec. En ligne de mire de plusieurs centaines de manifestant⸱e⸱s : l'arrivée du promoteur immobilier Medway et de son controversé Complexe Santé Rivière-du-Loup, qui représente une menace sérieuse pour l'accessibilité et l'universalité des soins de santé et des services sociaux publics dans la région.

Le projet Medway, qui prévoit la construction d'un établissement de soins et services privés dans la région, incarne tous les effets pernicieux de la privatisation des soins et des services de santé. Alors que les citoyen⸱ne⸱s de Rivière-du-Loup et de l'ensemble du Québec peinent déjà à accéder aux soins, ce projet risque d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans les établissements publics et d'accroître les inégalités en matière d'accès aux services de santé. « La marchandisation de la santé et des services sociaux, c'est un recul inacceptable pour notre système universel de soins » déclare Simon Dubé, représentant national de l'APTS du Bas-Saint-Laurent. « Le projet Medway détourne les ressources humaines du secteur public vers le privé et met en péril la qualité des services pour l'ensemble de la population, particulièrement les personnes plus vulnérables. »

Johannie Blais, présidente de l'APTS du Bas-Saint-Laurent, ajoute que le projet n'aura pas pour effet que d'accaparer les effectifs du réseau de la santé et des services sociaux. « Le CISSS va débourser 11 M$ d'argent public pour le contrat locatif octroyé à Medway. Puisée dans les poches des contribuables, cette somme sera utilisée pour détériorer leur réseau public et financer les soins de celles et ceux qui sont déjà suffisamment nanti⸱e⸱s pour aller au privé. Un comble! »

Face à cette menace et à cette injustice, l'APTS lance un message clair au gouvernement : il est impératif de mettre un terme à la privatisation insidieuse de notre réseau et de protéger les soins de santé et les services sociaux publics. « Nous sommes uni•e•s pour défendre un système de santé public, accessible et de qualité pour tou⸱te⸱s. Nous n'accepterons pas que les intérêts privés viennent miner notre bien commun et demandons au gouvernement d'abandonner le projet Medway, ainsi que toute tentative future de privatisation dans le domaine de la santé et des services sociaux » conclut Robert Comeau, président de l'APTS.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

