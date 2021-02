Compétitivité du secteur des grains : des constats connus qui invitent à l'action

LONGUEUIL, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) soulignent le dévoilement de l'étude portant sur la compétitivité du secteur des grains au Québec, effectuée pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

« Nous saluons tout d'abord le fait pour le gouvernement du Québec d'avoir mené et partagé une telle étude. Nous recevons aussi très positivement l'invitation à participer à un exercice de concertation pour le secteur névralgique qui est le nôtre, afin d'arrimer ses objectifs économiques et les attentes de la population. Cela étant dit, l'étude renforce nos constats des dernières années à l'effet que l'environnement global dans lequel évoluent les producteurs de grains du Québec ne leur permettra pas de rivaliser avec leurs compétiteurs étrangers, si rien n'est fait. De notre point de vue, l'étude confirme ainsi la pertinence de nos recommandations adressées au gouvernement dans le cadre des consultations prébudgétaires en cours », déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

L'étude démontre que les paiements de transfert que reçoivent les producteurs québécois sont plus faibles que ceux reçus par leurs compétiteurs étrangers. Également, celle-ci établit que le cadre environnemental au Québec est plus sévère que celui des autres provinces canadiennes et des États-Unis. Enfin, l'étude permet de constater que la rémunération des efforts environnementaux est plus faible au Québec qu'ailleurs.

En ce sens, voici quelques recommandations des PGQ dans le cadre du budget 2021-2022 :

Que toutes les interventions gouvernementales à l'endroit du secteur de la production de grains (sécurité du revenu, agroenvironnement, fiscalité agricole, etc.) s'inscrivent dans un esprit d'obtention par les producteurs d'une rétribution d'une juste valeur pour leur production et appliquent le plus possible la notion de réciprocité vis-à-vis des producteurs d'ailleurs dans le monde, notamment en reconnaissance des besoins de compétitivité du secteur;





Mettre en place des programmes d'investissements plus importants et mieux adaptés pour améliorer la compétitivité du secteur des grains et sa performance agroenvironnementale;





Mettre en place des programmes permettant aux entreprises d'être compétitives et durables tout en favorisant l'investissement.

L'ensemble des recommandations budgétaires des PGQ sont disponibles à cette adresse : https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2021-2022_PGQ.pdf.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

