Compétences de la main-d'œuvre du secteur bioalimentaire - Québec accorde 600 000 $ à l'Initiative ministérielle de soutien à la formation continue en ligne

QUÉBEC, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce un investissement de 600 000 $ pour appuyer l'Initiative ministérielle de soutien à la formation continue en ligne, qui s'inscrit dans les efforts du Ministère en vue de développer l'offre de formation continue sur le Web destinée au secteur bioalimentaire.

Concrètement, cette initiative a pour objet de soutenir la mise en ligne de formations pour la main-d'œuvre du secteur bioalimentaire qui sont actuellement données en personne, de mettre à jour ou d'adapter des activités de formation continue déjà offertes ou d'en développer de nouvelles. À terme, on vise à améliorer les compétences des entrepreneurs du secteur bioalimentaire et celles de leur main-d'œuvre. En assurant au plus grand nombre possible d'entrepreneurs et de travailleurs un accès à de la formation continue dans des conditions optimales et à des coûts raisonnables, cet investissement est destiné à améliorer la productivité des personnes et, ce faisant, la rentabilité des entreprises.

Alors que le Québec entre en période de relance économique, l'Initiative ministérielle répond à un besoin important de maintien et de développement des compétences des travailleurs, particulièrement dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. La mise en ligne des projets qui seront proposés permettra de les mettre à la portée des personnes éloignées des centres de formation et d'offrir plus de flexibilité dans les horaires pour tous les participants.

« Le secteur bioalimentaire est un élément clé de la relance économique du Québec et l'aide financière annoncée aujourd'hui permet de rendre accessibles en ligne des activités de formation continue qui répondront aux besoins des entreprises de ce secteur. Je suis fier de souligner que l'Initiative va contribuer à atteindre des objectifs importants de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, notamment ceux qui concernent l'amélioration des compétences et la formation de la main-d'œuvre. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le développement des compétences de notre main-d'œuvre est essentiel à la bonne santé économique du Québec. Nous devons hausser les compétences de nos travailleuses et de nos travailleurs afin qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et contribuer à augmenter notre productivité. L'Initiative ministérielle va exactement dans ce sens. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Clientèles admissibles

Association ou regroupement d'entreprises.



Comité sectoriel de main-d'œuvre lié au secteur bioalimentaire.



Collectif régional de formation agricole.



Centre de recherche ou d'expertise ou centre collégial de transfert de technologie.



Entreprise agricole, entreprise de transformation alimentaire ou entreprise de pêche ou d'aquaculture commerciale dont le nombre d'employés est supérieur ou égal à 25.

Activités admissibles

Captation de conférences ou de formations qui sont déjà offertes sur place pour les rendre accessibles en ligne.



Traduction d'une formation en ligne qui existe déjà dans une autre langue.



Adaptation d'une formation existante afin de l'offrir en ligne.



Conception d'une nouvelle formation accessible en ligne.



Mise à jour d'une formation qui est déjà en ligne, mais qui est désuète.

Initiative ministérielle de soutien à la formation continue en ligne : www.mapaq.gouv.qc.ca/initiative-formation

Plan d'action pour la main-d'œuvre :

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/orientation/deuxieme_front_01.asp

