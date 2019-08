Compensations de 1,75 G$ pour les producteurs laitiers - La bonne nouvelle doit être suivie d'un versement rapide, demande la FCCQ

QUÉBEC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Le versement aux producteurs laitiers de la compensation pour l'ouverture des marchés régis par la gestion de l'offre doit se faire rapidement, a rappelé la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en réaction aux précisions apportées ce matin par la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau.

« Nous accueillons positivement l'annonce que la compensation sera faite directement aux producteur laitiers », souligne Kathy Megyery, vice-présidente, Stratégie et Affaires économiques de la FCCQ. « Les producteurs attendent cependant cette compensation depuis un moment, et nous souhaitons donc que les versements soient versés rapidement, avant les élections fédérales du 21 octobre prochain. » Déjà en février 2019, la FCCQ rappelait dans son mémoire à la ministre de l'Agriculture que plusieurs entreprises sous gestion de l'offre sont fragilisées par l'ouverture des marchés.

La FCCQ constate aussi avec satisfaction que le gouvernement fédéral a choisi de verser ces compensations au prorata des volumes canadiens de production. Rappelons que le Québec représente à lui seul environ 40% des volumes de production canadienne.

La FCCQ est favorable aux accords commerciaux qui permettent le développement économique du Québec et avait salué la ratification de l'Accord économique et commercial global (AECG) et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Elle rappelle cependant que pour certains secteurs importants de l'économie québécoise, ces accords commerciaux peuvent avoir des impacts moins favorables, comme les produits québécois sous gestion de l'offre, qui concernent plus de 6 900 entreprises engendrant 40 % des recettes agricoles québécoises.

La compensation doit être versée à tous les secteurs agricoles

Lors du dernier budget fédéral, à l'intérieur de l'enveloppe de 3,9 G$ prévus pour les producteurs agricoles sous gestion de l'offre, 2,15 G$ de nouvelles sommes avaient été prévues pour les agriculteurs admissibles des secteurs des produits laitiers, mais également de la volaille et des œufs.

« Il faut annoncer des compensations équitables pour les autres producteurs agricoles sous gestion de l'offre », insiste Kathy Megyery. La FCCQ rappelle qu'il ne faudrait pas oublier les transformateurs, mécontents d'avoir été ignorés dans le budget printanier et maintenus dans l'incertitude. Ce sont des PME qui sont actuellement à risque et qui demandent de bénéficier d'une aide gouvernementale pour affronter l'ouverture des marchés, à l'instar des autres organisations touchées.

Prévoir rapidement les mesures pour l'ACÉUM

Le nouvel Accord Canada--États-Unis--Mexique (ACÉUM) constitue la troisième brèche dans le système canadien de gestion de l'offre. L'accès consenti représentera désormais l'équivalent de 10 % de la production laitière canadienne avec cet accord commercial d'importance pour les pays signataires.

« Pour s'assurer de ne pas tarder dans le cadre de cet accord de libre-échange version 2.0, il est nécessaire de travailler dès maintenant avec les entreprises touchées par cette ouverture de marché pour prévoir les impacts pour les agriculteurs sous gestion de l'offre », conclut Kathy Megyery.

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

