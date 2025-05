MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Compass Analytics, une société canadienne de services de consultation en matière de données de premier plan, est heureuse d'annoncer un partenariat stratégique avec Dataiku, la principale plateforme universelle d'IA au monde. Cette collaboration vise à offrir des solutions d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique de pointe aux entreprises de partout au Canada, afin de leur permettre d'exploiter tout le potentiel de leurs données.

Compass Analytics, partenaire canadien intégrateur de systèmes bilingues, possède une vaste expertise en ingénierie des données, en apprentissage automatique, en IA générative, en automatisation des processus et en développement d'applications. L'entreprise excelle dans l'exploitation de plateformes technologiques pour offrir des solutions percutantes et de grande valeur qui sont adaptées aux besoins uniques de la clientèle.

La plateforme de Dataiku est réputée pour donner aux entreprises le contrôle sur leurs talents, leurs processus et leurs technologies en matière d'IA afin de favoriser la création d'analyses, de modèles et d'agents. En associant la solide plateforme d'IA universelle de Dataiku et les connaissances approfondies de l'industrie de Compass Analytics, les clients peuvent s'attendre à des solutions transformatrices qui améliorent l'efficacité opérationnelle et stimulent la croissance des entreprises.

Grâce à cette collaboration, Compass Analytics offrira une gamme complète de services propres à Dataiku, y compris la stratégie de plateforme et la mise en œuvre de cas d'utilisation, les transitions de plateformes existantes, ainsi que la formation et le soutien. Vous trouverez tous les détails des services de Dataiku sur le site Web consacré au partenariat avec Compass Analytics.

« Nous sommes ravis de nous associer à Dataiku pour offrir des capacités d'IA avancées aux entreprises canadiennes », a déclaré William Chan, cofondateur et chef de la direction de Compass Analytics. « Les entreprises canadiennes se disent prêtes à investir dans l'intelligence artificielle, et cette collaboration nous permet de fournir à nos clients des outils et une expertise de pointe, de stimuler l'innovation et de favoriser la prise de décisions fondées sur les données dans l'ensemble des industries. »

« Le partenariat avec Compass au Canada nous permet de mettre en œuvre une transformation concrète de l'IA au sein de secteurs comme la finance, le commerce de détail et les télécommunications », a déclaré Taye Mohler, vice-présidente, Partenariats pour les Amériques, Dataiku. « En ajoutant les connaissances approfondies de Compass sur l'industrie à la plateforme universelle d'IA de Dataiku, nous permettons aux entreprises de passer des données à l'impact plus rapidement, qu'il s'agisse de réduire la fraude, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement ou d'améliorer la satisfaction de la clientèle. »

Pour en savoir plus sur le partenariat et les services offerts, veuillez consulter le site Web de Compass Analytics.

À propos de Compass Analytics

Compass Analytics est une société canadienne d'experts-conseils de premier plan spécialisée dans la planification de la transformation numérique, l'ingénierie des données, l'apprentissage automatique et le développement d'applications. En partenariat avec certaines des plus grandes multinationales du monde, Compass Analytics offre des solutions et des outils novateurs qui permettent aux clients d'obtenir un avantage concurrentiel dans leurs industries respectives.

À propos de Dataiku

Dataiku est la plateforme universelle d'IA, qui conjugue la technologie, les équipes et les opérations nécessaires aux entreprises pour intégrer l'intelligence dans leurs opérations quotidiennes, de l'analyse moderne à l'IA générative. Ensemble, ils conçoivent, développent et déploient de nouvelles capacités d'IA, à tous les niveaux et dans toutes les industries. Les entreprises qui font appel à Dataiku permettent à leurs employés d'être extraordinaires, créant l'IA qui alimentera leur entreprise au cours des prochaines années.

Fondée en 2013, Dataiku a démontré sa capacité à continuer de promouvoir sa vision fondatrice de l'IA au quotidien et à poursuivre sa croissance.

Pour plus d'informations: William Chan, [email protected]