TAIPEI, 27 mai 2026 /CNW/ - Compal Electronics Inc. (« Compal »; TWSE : 2324) annonce aujourd'hui sa collaboration avec GMI Cloud, un fournisseur d'infrastructure d'IA établi dans la Silicon Valley, pour soutenir le déploiement d'une infrastructure d'IA de prochaine génération optimisée pour l'inférence à grande échelle et les nouvelles charges de travail d'IA agentique.

Quatre personnes posent devant un logo de GMI, tenant des documents signés dans le cadre d’une annonce de collaboration entre Compal et GMI Cloud

Dans le cadre de cet engagement, GMI Cloud adoptera des plateformes de serveurs GPU haute performance conçues pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail de formation et d'inférence en IA à grande échelle. Le déploiement servira de base à l'expansion continue de GMI Cloud dans les services axés sur l'IA et les applications centrées sur les données.

Alors que la demande de calcul de l'IA continue de s'accélérer, les fournisseurs de services infonuagiques mettent à l'échelle leur infrastructure pour soutenir des charges de travail de plus en plus complexes, y compris de grands modèles linguistiques, des services d'inférence à grande échelle, des systèmes d'IA agentiques et des applications d'IA en temps réel. Compal soutient ce déploiement grâce à son expertise en conception de serveurs à haute densité, en architecture thermique avancée et en intégration de systèmes, permettant un déploiement efficace et fiable d'infrastructures à grande échelle.

« Alors que les charges de travail de l'IA évoluent rapidement vers l'inférence à grande échelle et les nouvelles applications d'IA agentique, les exigences en matière d'infrastructure évoluent vers une densité accrue, une efficacité accrue et des cycles de déploiement plus rapides », déclare Alan Chang, vice-président du groupe commercial des solutions d'infrastructure, Compal. « Nous sommes heureux d'aider GMI Cloud à construire une infrastructure d'IA optimisée pour l'inférence de prochaine génération et le déploiement d'IA dans le monde réel. »

« Alors que l'IA passe de l'expérimentation de modèles au déploiement dans le monde réel, l'infrastructure d'inférence évolutive devient de plus en plus essentielle », déclare Alex Yeh, fondateur et chef de la direction de GMI Cloud. « Grâce à cette collaboration avec Compal, nous élargissons les bases d'infrastructure nécessaires pour soutenir les charges de travail d'IA agentic et les services d'inférence évolutifs à l'échelle mondiale. »

En plus du déploiement de l'infrastructure, Compal et GMI Cloud présenteront conjointement leur dernière collaboration au COMPUTEX 2026.

Au kiosque de Compal (M0804), les visiteurs seront en mesure d'explorer les plus récents scénarios d'IA agentique et d'applications basées sur l'inférence de GMI Cloud, démontrant comment une infrastructure avancée permet le déploiement réel de services d'IA de nouvelle génération.

GMI Cloud présentera également la plateforme de serveurs IA haute performance de Compal, le Compal SGX30-2, à son stand (R0302). Le système est conçu pour prendre en charge la plateforme NVIDIA HGX B300, offrant le rendement et l'extensibilité nécessaires pour les charges de travail de formation et d'inférence en IA à grande échelle. Grâce à une conception optimisée pour un déploiement à haute densité, une gestion thermique avancée et une intégration au niveau du système, la plateforme fournit une base solide pour une infrastructure d'IA de prochaine génération.

Cette collaboration reflète le rôle continu de Compal dans le soutien aux nouveaux fournisseurs de services nuagiques et aux exploitants d'infrastructures d'IA alors qu'ils augmentent leurs capacités et mettent de nouveaux services sur le marché. Forte d'une présence mondiale dans le secteur manufacturier et d'une chaîne d'approvisionnement robuste, Compal a toutes les cartes en main pour soutenir ses clients dans le déploiement efficace de systèmes d'IA dans toutes les régions.

À propos de Compal

Créé en 1984, Compal est un chef de file mondial de la technologie offrant des plateformes PC, des serveurs nuagiques et AI, ainsi que des solutions d'appareils intelligents pour les grandes marques du monde entier. Pour en savoir plus : https://www.compal.com

À propos de GMI Cloud

GMI Cloud est une entreprise d'infrastructure d'IA basée dans la Silicon Valley qui offre des solutions nuagiques de GPU et de plateforme d'IA pour un déploiement évolutif de l'IA. Pour en savoir plus, visitez gmicloud.ai.

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SOURCE COMPAL ELECTRONICS,INC.

CONTACT : Jack Wang, vice-président et porte-parole, Compal, +886-2-8797-8588, [email protected] ; Louisa Kuo, vice-présidente, marketing, GMI Cloud, [email protected]