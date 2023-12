Communiqué pour donner suite à l'entrevue avec Mme Lajoie

ANJOU, QC, le 22 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) adresse ce communiqué pour recadrer sa position après l'entrevue récente avec Mme Geneviève Lajoie et notre président, M. Nicolas Prévost parue dans Le journal de Québec.

Le président tient à souligner avec fermeté que sa position demeure neutre. Il est essentiel de comprendre que toutes les clés de cette situation ne sont pas détenues par lui seul. Il est nécessaire de clarifier que la loi spéciale n'est ni une idée émanant de la FQDE ni de ses associations, ni une solution que nous préconisons.

M. Prévost tient à apporter une nuance nécessaire à la compréhension de sa position et du rôle de la FQDE dans ce contexte.

Nous rappelons que notre but commun est le bien-être des enfants et l'optimisation de leur apprentissage, une mission qui guide notre action au service de l'éducation.

À propos de la FQDE

La FQDE s'emploie à la promotion de l'excellence dans la fonction de direction d'établissement d'enseignement ainsi qu'à la défense de ses droits. Elle met en valeur la portée de la profession de leader en gestion pédagogique, contribue au développement professionnel, veille au développement des compétences de ses membres et au maintien des plus hauts standards professionnels en matière de gestion pédagogique, administrative et politique. La FQDE est la voix commune de plus de 2 300 directions et directions adjointes d'établissement d'enseignement du secteur public au Québec (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle, formation générale des adultes) provenant de 20 associations régionales.

