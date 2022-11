Communiqué En bref du 2 novembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-335 | RUE LAJEUNESSE

Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville)

Direction nord

Sur le pont Viau, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Montréal

Dans les deux directions

Entre l'A-520 et le boulevard de la Côte-Vertu, incluant le tunnel de Liesse

Circulation à contresens sur la chaussée sud, 1 voie par direction, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Note : en direction nord, fermeture de la première voie à compter de 21 h

Fermeture par défaut : en direction nord, l'entrée de l'A-520 ouest, Détour via les autres bretelles de l'échangeur.

A-15

Montréal

Direction sud

Entre la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick) et la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Sœurs)

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 5 h.

A-20 | DU SOUVENIR

Pointe-Claire

Direction est

Entre la sortie 50 (boulevard Saint-Jean) et la sortie suivante

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h.

Détour : via la sortie, boulevard Saint-Jean sud, avenue Lakeview et chemin du Bord-du-Lac

Fermetures par défaut : les entrées du boulevard Saint-Jean (nord et sud).

Montréal

Direction ouest

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la 1re Avenue

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la sortie 63, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue

Fermeture par défaut : à 21 h 30, la voie réservée pour les véhicules multioccupants.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D'Urfé

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée du boulevard Morgan

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 22 h, l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants.

Kirkland

Direction est

Entre la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Montréal

Direction est

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 21 h 30, la bretelle menant de l'A-13 sud à l'A-40 est.

Direction ouest

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée de l'A-13

Fermeture complète, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : voie de desserte

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Les entrées des boulevards Cavendish et de la Côte-Vertu

et de la Côte-Vertu La bretelle menant de l'A-13 nord à l'A-40 ouest. Détour via la voie de desserte A-40 est et demi-tour au boulevard Cavendish .

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 ouest / Bonaventure).

LAVAL

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre l'entrée A-15 nord et la bretelle pour A-15 sud

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h à jeudi 4 h

Fermetures par défaut :

L'entrée en provenance de la voie de desserte A-15 nord, Détour : continuer sur la voie de desserte A-15 nord, bretelle pour A-15 nord et demi-tour à la sortie suivante

La bretelle pour A-15.sud. Détour : continuer sur la voie de desserte et demi-tour au boulevard Chomedey .

Dans les deux directions

Sous le pont d'étagement de la R-125 (boulevard Pie-IX)

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 5 h / direction est

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 4 h / direction ouest.

R-335

Laval

Dans les deux directions

Entre le boulevard des Laurentides et l'avenue des Perron

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détours :

En direction nord, via l'avenue des Perron et le boulevard des Laurentides. Pour les camions , via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides

, via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides En direction sud, via les boulevards des Mille-Îles et des Laurentides et l'avenue des Perron. Pour les usagers à l'est de la R-335, détour via les boulevards des Mille-Îles, la montée Saint-François et l'avenue des Perron. Pour les camions, en provenance de l'ouest de la R-335, détour via l'A-440 est et le R-335 sud. En provenance de l'est de la R-335, via la R--335 nord, demi-tour à la sortie pour l'A-640, boulevard des Laurentides et suivre le détour précédent.

LAURENTIDES / LANAUDIÈRE

A-640

Terrebonne

Dans les deux directions

À la hauteur de la sortie 38 (R-337, chemin des Anglais, chemin Gascon)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h.

Terrebonne (arr. Lachenaie)

Direction est

La sortie 50 (montée des Pionniers)

Fermeture de la sortie, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Détour : continuer sur A-640 est, sortie 52-O (A-40 ouest), sortie 94 (R-344) et montée des Pionniers.

R-117 | BOULEVARD CURÉ- LABELLE

Mirabel

Dans une direction à la fois

À la hauteur de la rue Victor

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h.

R-341 | MONTÉE DE L'ÉPIPHANIE

L'Assomption

Dans une direction à la fois

À la hauteur de la R-344

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

Candiac, La Prairie, Brossard

Direction nord

Entre les boulevards Taschereau et Matte

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 19 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut : à compter de 18 h 30, l'entrée du boulevard Montcalm. Détour via les boulevards Taschereau, Matte et Marie--Victorin.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Vaudreuil-Dorion

Dans la sortie 5 de l'A-30 ouest (A-20)

La bretelle menant de l'A-30 ouest à l'A-20 ouest

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 6 h.

A-530

Salaberry-de-Valleyfield

Direction est

À la hauteur de la sortie 12 (A-30 ouest, Vaudreuil-Dorion, Montréal)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 6 h.

R-132

Châteauguay

Direction ouest

Entre les boulevard Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 6 h.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Brossard

La bretelle menant de la R-132 ouest à l'A-10 ouest (vers le pont Samuel-De Champlain)

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : continuer sur le boulevard Marie-Victorin, demi-tour au boulevard Rome (boulevard Matte pour les camions) et boulevard Marie-Victorin est.

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction ouest

Entre la sortie 6 (A-15 sud, A-20 est, R-132, La Prairie, Varennes) et l'entrée suivante

Fermeture de 2 voies sur 4, de mercredi 22 h à jeudi 5 h.

Direction est

À la hauteur de la sortie 9 (boulevard Milan)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h.

Chambly, Carignan

Direction ouest

Entre l'A-35 et le chemin Salaberry

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h.

Carignan

Direction est

Dans la sortie 22 (A-35, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly)

La bretelle pour A-35 sud

Fermeture de la bretelle, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Détour : continuer sur A-10 est, demi-tour à la sortie 29 (R-133, chemin des Patriotes, Richelieu), continuer sur A-10 ouest jusqu'à la sortie 22 (A-35 sud, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly), rue Patrick-Farrar à gauche et A-35 sud.

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville, Longueuil

Direction ouest

Entre la sortie 92 (boulevard de Mortagne) et l'entrée de la rue Jean-Neveu

Fermeture de 1 voie sur 3, de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h

Fermetures par défaut :

L'entrée de la rue Ampère. Détour : en direction est, via A-20 est et demi-tour à la sortie 95 ( boulevard de Montarville ). En direction ouest, via les boulevards de Mortagne et Industriel et la rue de Lauzon

). En direction ouest, via les boulevards de Mortagne et Industriel et la rue de Lauzon La sortie 91 (boulevard Industriel, rue Métropole). Détour : continuer tout droit vers A-25 nord, demi-tour à la sortie 1 (rue de l'Île-Charron) et A-25 sud / A-20 est.

Direction ouest

L'entrée du boulevard de Mortagne

Fermeture de l'entrée, jeudi de 1 h à 5 h

Détour : via le boulevard de Mortagne sud, bretelle pour A-20 est, sortie 93 pour rue Nobel, rue Volta, boulevards de Mortagne et Industriel et la rue de Lauzon.

Entre Saint-Mathieu-de-Beloeil et Mont-Saint-Hilaire

Dans les deux directions

Entre les sorties 109 (Beloeil / rue Saint-Jean-Baptiste / Saint-Mathieu-de-Beloeil) et 113 (Mont--Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu), incluant le pont Arthur--Branchaud

Circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest (1 voie par direction), de mercredi 21 h à jeudi 6 h

Fermetures par défaut : en direction est, à compter de 20 h 30

La bretelle menant de la rue Saint-Jean-Baptiste à l'A-20 est. Détour : via la rue de l'Industrie, bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 105, via la rue Bernard-Pilon

à l'A-20 est. Détour : via la rue de l'Industrie, bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 105, via la rue Bernard-Pilon La bretelle menant de la rue Serge-Pépin à l'A-20 est. Détour : via la R-223 ( rue Richelieu ) et poursuivre sur le détour précédent

) et poursuivre sur le détour précédent La sortie 113 ( Mont-Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu ). Détour : pour la R-133 en direction sud, demi-tour à la sortie suivante. Pour la R-133 au nord de l'A-20, détour via la sortie 123 ( Grand Rang )

). Détour : pour la R-133 en direction sud, demi-tour à la sortie suivante. Pour la R-133 au nord de l'A-20, détour via la sortie 123 ( ) La bretelle menant de la rue Brunet à l'A-20 est. Détour : en provenance de la R-133 nord, via la bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 105, via la rue Bernard-Pilon, En provenance de la R-133 sud, via la bretelle pour le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Grande Allée et bretelle pour A-20 est.

A-30 | DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les deux directions

Entre les boulevards Kimber et Clairevue

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h.

Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville

Direction ouest

Entre l'A-20 et le boulevard Clairevue

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h.

Fermetures par défaut :

La sortie 80 ( montée Montarville, boulevard de Montarville ). Détour via la sortie 78 ( boulevard Clairevue ) et A-30 est

). Détour via la sortie 78 ( ) et A-30 est L'entrée de la montée Montarville / boulevard de Montarville. Détour : via la bretelle pour A--30 est et demi-tour à la sortie 83 (A-20) dans les bretelles de l'échangeur.

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID- LAURIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction est

À la hauteur du boulevard de Boucherville

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h.

R-134 | BOULEVARD TASCHEREAU

Longueuil

Direction ouest

À la hauteur du boulevard Desaulniers

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h à jeudi 5 h.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal.

