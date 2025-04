OTTAWA, ON, le 10 avril 2025 /CNW/ - Pendant trois jours, le Sommet canadien des arts a réuni, à Ottawa, 175 leaders du monde des arts du Canada et le message qui en ressort est clair et retentissant : Nous voulons un engagement sans équivoque envers le secteur que les arts et la culture sont à la base de notre identité nationale, de notre unité et de notre souveraineté, dans toutes ses diversités et dans l'esprit de réconciliation avec les peuples autochtones.

En pleine période électorale centrée sur l'essence même de l'identité unique et de la souveraineté du Canada, nous affirmons formellement que l'esprit, la fierté et le caractère distinct de notre nation ne seront jamais subsumés.

S'il se trouve une industrie qui peut faire bouger les choses en ce moment crucial, c'est le secteur des arts et de la culture du Canada. À titre de narrateurs de la nation, nous occupons une position unique pour renforcer et donner forme à notre histoire nationale.

Les arts canadiens ne sont pas qu'un simple divertissement, ils constituent un élément vital de notre identité collective. Ils stimulent le dynamisme dans les communautés, célèbrent l'enthousiasme pour notre nation, renforcissent notre économie de manière significative et accentuent notre santé et notre mieux-être collectifs. Selon un rapport récent du Conseil des arts du Canada, la contribution du secteur des arts et de la culture au produit intérieur brut (PIB) atteint presque 60 milliards de dollars chaque an au pays et fournit des emplois à près de 850 000 Canadiennes et Canadiens -- une main-d'œuvre plus nombreuse que celle des secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêches ensemble; le PIB combiné de ces derniers se situait à environ 42 milliards de dollars.

Par ailleurs, selon Statistiques Canada, le tourisme artistique apporte une vigueur significative aux économies locales; les touristes qui participent à des événements artistiques visitent habituellement la communauté plus longtemps et dépensent des sommes considérablement plus importantes, ce qui amplifie les bénéfices économiques pour des communautés partout au Canada.

Le secteur des affaires reconnaît de plus en plus la valeur des arts comme catalyseur d'innovation, d'engagement communautaire et du mieux-être de la main-d'œuvre. Le nombre de partenariats entre des organismes artistiques et des entreprises canadiennes marque une croissance, ce qui contribue à l'épanouissement de communautés créatrices et dynamiques, et accentue l'avantage concurrentiel du Canada sur la scène mondiale.

L'investissement de sommes d'argent des contribuables dans les arts et la culture procure des retombées attrayantes qui profitent à la nation tant sur le plan économique que social. Nous demandons explicitement au gouvernement fédéral de s'engager à approuver l'augmentation proposée de 140 millions de dollars en financement pour le Conseil des arts du Canada. Nous soulignons et applaudissons les augmentations récentes de financement annoncées par le gouvernement provincial et municipal, lesquels mettent en évidence le besoin de leadership et d'investissement soutenu et robuste de la part du gouvernement fédéral.

Nous reconnaissons également que d'autres programmes au-delà du Conseil des arts du Canada, incluant musées, galeries, festivals et autres projets culturels, méritent tout autant un investissement fédéral accru adapté en fonction de la croissance économique et de l'inflation.

En tant que secteur qui touche la vie de chaque Canadien et qui se trouve au cœur même de l'identité que nous défendons, le Sommet lance cet appel à l'action à tous les chefs de partis politiques qui demandent notre confiance et notre vote : Engagez-vous sans équivoque envers cette vision d'un secteur des arts et de la culture robuste et dynamique pour le Canada. Notre prochain premier ministre doit faire montre de détermination, d'attention et de compassion en appuyant explicitement ces investissements et en reconnaissant que la culture canadienne est essentielle à la prospérité, à la souveraineté et à l'identité de notre nation.

Les arts et la culture renforcent l'unité, la résilience et la vitalité du Canada. Ensemble, grâce à des investissements et à un appui significatifs, nous protégerons et célébrerons ce qui nous rend uniques et fiers d'être Canadiens.

Au nom des délégués du Sommet canadien des arts 2025

