SHIJIAZHUANG, Chine, 25 août 2026 /CNW/ -- Jingye Steel Co., Ltd. (ci-après « Jingye ») publie l'annonce suivante concernant la nationalisation complète de British Steel par le gouvernement du Royaume-Uni :

Il y a cinq ans, lorsque British Steel était au bord de l'insolvabilité, Jingye est intervenu de façon décisive. En une seule année, l'entreprise a mis fin à neuf années consécutives de pertes. Au cours des cinq dernières années, Jingye a massivement investi dans la modernisation de ses lignes de production, en réinternalisant des opérations auparavant sous-traitées et en remettant en service des hauts fourneaux. À son apogée, la société employait 4 887 travailleurs, soutenait environ 30 000 emplois en amont et en aval et versait un total de 1,025 milliard de livres sterling en salaires et pensions, ainsi que 180 millions de livres en impôts. Malgré les vents contraires incessants de la pandémie de COVID-19, du Brexit, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la crise énergétique, Jingye a respecté ses engagements, créant constamment de la valeur pour British Steel et la société britannique par des actions concrètes, démontrant ainsi le sens des responsabilités et l'engagement d'une entreprise chinoise.

En juillet 2026, invoquant « l'intérêt public », le gouvernement du Royaume-Uni a adopté une loi d'urgence pour ramener les actifs britanniques de Jingye entièrement à la propriété de l'État, sans verser à ce jour une compensation équitable.

À 22h27, heure de Pékin, le 21 juillet, Jingye a publié une déclaration officielle dans le monde entier, exposant les faits et sa position sans équivoque. En quelques heures seulement, plus de 1 200 médias traditionnels du monde entier ont reproduit la déclaration dans son intégralité, couvrant plus de 45 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon, attirant une attention internationale sans précédent.

Jingye respecte l'exercice des droits nationaux par tous les pays conformément à la loi. Toutefois, il convient de souligner que l'action du gouvernement du Royaume-Uni consistant à placer les investissements étrangers légitimes sous la propriété de l'État au moyen d'une législation d'urgence, sans consultation ni compensation préalable, est incompatible avec le large consensus international sur la compensation pour l'expropriation, et sape l'équité fondamentale et la confiance mutuelle inhérentes aux relations internationales d'investissement. De telles pratiques peuvent avoir un impact à long terme sur la confiance des investisseurs mondiaux dans le climat d'investissement du Royaume-Uni.

Jingye exhorte une fois de plus le gouvernement du Royaume-Uni à faire face à ses obligations en vertu du droit international, à respecter des faits objectifs, à respecter ses engagements en matière de primauté du droit et à fournir une indemnisation rapide, adéquate et efficace pour toutes les pertes subies par Jingye. C'est le minimum qui est dû à une entreprise responsable, et plus important encore, une défense nécessaire des normes fondamentales qui sous-tendent l'ordre juridique international.

Jingye suivra résolument toutes les voies légales nécessaires pour sauvegarder ses droits et intérêts légaux en matière d'investissement.

Jingye Steel Co., Ltd.

25 août 2026

(Remarque : en cas de divergence ou d'incohérence entre le texte original en chinois et la présente traduction en français, le texte original en chinois prévaut.)

SOURCE Jingye Steel Co., Ltd.

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