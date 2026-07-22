Déclaration officielle de Jingye Steel Co., Ltd.

SHIJIAZHUANG, Chine, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- En ce qui concerne la nationalisation obligatoire par le gouvernement du Royaume-Uni de British Steel Limited (« British Steel »), une filiale de Jingye Steel Co., Ltd. (« Jingye »), Jingye publie par la présente la déclaration officielle suivante :

I. La contribution majeure de Jingye à British Steel et à l'industrie sidérurgique du Royaume-Uni

En 2020, alors que British Steel était au bord de l'insolvabilité, Jingye est intervenue et a légalement acquis l'entreprise, sauvant ainsi l'un des aciéristes les plus historiques de Grande-Bretagne d'un effondrement imminent. Moins d'un an après l'acquisition, Jingye a rétabli la rentabilité de British Steel grâce à une réforme interne et à une optimisation opérationnelle.

Au cours des cinq années suivantes, Jingye a continué d'investir des capitaux importants dans la modernisation des équipements, l'avancement de la technologie et le renforcement des capacités opérationnelles de British Steel. Jingye a rempli intégralement ses obligations fiscales, a créé des dizaines de milliers d'emplois dans l'économie locale, a soutenu les communautés locales et a contribué au développement de la chaîne d'approvisionnement industrielle plus large.

Tout au long d'une série de défis sans précédent, notamment la pandémie de COVID-19, le Brexit, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la forte hausse de l'inflation, Jingye a constamment respecté ses engagements, donné des fournitures essentielles et s'est rangé aux côtés de ses employés pendant des périodes difficiles, maintenant des opérations stables pour s'assurer que les salaires étaient payés intégralement et à temps - sans faire une seule redondance obligatoire et sans manquer un seul versement de salaire. La parole de Jingye est son lien.

Grâce à ses actions concrètes, Jingye a grandement contribué à la survie et au développement continu de British Steel et à la revitalisation de l'industrie sidérurgique du Royaume-Uni.

II. Aperçu des événements concernant British Steel

En septembre 2021, en réponse à l'exigence stratégique du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle les aciéries utilisant du minerai de fer doivent atteindre la carboneutralité d'ici 2035, Jingye a entamé plusieurs rondes de négociations avec le gouvernement concernant un investissement conjoint dans la transformation de British Steel. Le gouvernement du Royaume-Uni n'a soulevé aucune objection au plan de transformation présenté par Jingye, mais a toujours refusé d'honorer son engagement de co-investir.

Cependant, alors que Jingye procédait à la mise en œuvre de la transformation conformément au plan établi, le gouvernement du Royaume-Uni a brusquement changé de cap. Le 12 avril 2025, il a adopté la Loi 2025 sur l'industrie sidérurgique (mesures spéciales) en seulement six heures et a pris le contrôle de British Steel. Jingye a ainsi été privée, en tant qu'actionnaire, de tous les droits de contrôle, de gestion et d'avantages économiques associés à sa participation.

Après la prise de contrôle, Jingye a collaboré activement avec le gouvernement britannique au sujet de l'indemnisation. Le gouvernement du Royaume-Uni a néanmoins refusé d'accorder une indemnisation raisonnable au motif que British Steel n'avait « aucune valeur ». Le 16 juillet 2026, à la suite de l'adoption de la Loi 2026 sur l'industrie sidérurgique (nationalisation), le gouvernement du Royaume-Uni a formellement informé Jingye par écrit que British Steel était passée sous propriété publique.

Selon un rapport du National Audit Office (NAO), à la fin de janvier 2026, le gouvernement britannique avait déjà dépensé 377 millions de livres sterling pour son intervention dans British Steel. Ce chiffre devait dépasser 600 millions de livres d'ici la fin juin 2026 et pourrait dépasser 1,5 milliard de livres d'ici 2028.

III. Jingye, qui se réserve tous ses droits légaux, entend défendre fermement ses droits et intérêts légitimes et exercer tous les recours juridiques disponibles en vue d'une indemnisation intégrale

L'État de droit ne saurait être bafoué, ni le caractère sacré des engagements contractuels compromis. Jingye fait la déclaration officielle suivante au gouvernement du Royaume-Uni :

1. Cessez immédiatement d'utiliser le droit interne pour outrepasser ou contourner les règles internationales en matière d'investissement, et fournissez une indemnisation rapide, adéquate et efficace pour toutes les pertes subies par Jingye à l'égard de son investissement.

2. Chaque élément de l'investissement de Jingye est méticuleusement documenté et entièrement vérifiable. Jingye poursuivra le recouvrement complet de toutes les sommes qui lui sont dues légalement, sans concession. Jingye a déjà entamé des procédures de consultation en vertu du traité bilatéral d'investissement applicable et se réserve expressément tous les droits et recours juridiques à sa disposition, y compris le droit d'entamer des procédures d'arbitrage international. Jingye ne fera aucun compromis dans la défense de ses droits et intérêts légitimes.

3. Jingye prendra des mesures judiciaires pour tenir les représentants gouvernementaux concernés et les membres de la direction de British Steel légalement responsables de la prise de contrôle rapide de British Steel, qui a été effectuée sans préparation et en l'absence d'un plan d'exploitation, ce qui a causé des pertes importantes aux deniers publics et de graves dommages aux activités de l'entreprise.

Jingye Steel Co., Ltd.

21 juillet 2026

(Remarque : En cas de divergence ou d'incohérence entre le texte original en chinois et la présente traduction en français, le texte original en chinois prévaudra.)

SOURCE Jingye Steel Co., Ltd.

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