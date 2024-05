HOLLYWOOD, Floride, 21 mai 2024 /CNW/ - Hard Rock International aimerait revenir sur les dernières nouvelles concernant l'achat proposé de Star Entertainment Group Limited (Star) en Australie. Nous tenons à préciser que Hard Rock International n'a rien à voir dans les discussions, activités ou négociations en son nom relativement à une offre proposée pour Star, et n'a jamais autorisé celles-ci. Hard Rock International n'a pas non plus autorisé l'utilisation de la marque Hard Rock dans le cadre d'une offre proposée pour Star par un tiers.

Notre marque repose sur un héritage d'intégrité, d'excellence et d'engagement envers nos invités, nos partenaires et les membres de notre équipe partout dans le monde. Nous prenons très au sérieux toute mauvaise utilisation du nom de Hard Rock dans le cadre de transactions commerciales non autorisées. Nous enquêtons actuellement sur cette affaire et nous prendrons toutes les mesures juridiques nécessaires pour protéger notre marque et notre réputation.

Nous exhortons les intervenants et le public à se fier uniquement aux communications officielles de Hard Rock International pour obtenir des renseignements exacts sur nos activités commerciales et nos partenariats.

