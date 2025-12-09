LAVAL, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Suite au décès tragique d'une résidente du Villagia de L'Île Paton tôt dans la matinée du 8 décembre 2025, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches devant cet événement profondément douloureux.

La sureté et la sécurité de nos résidents sont au cœur même de nos priorités. Nous menons actuellement notre propre enquête interne sur cet évènement tragique et coopérons également avec le Service de police de Laval dans le cadre de l'enquête policière et médico-légale actuellement en cours.

« Nos pensées vont à la famille en cette période extrêmement difficile », a déclaré Michel Savoie, Directeur régional des opérations. « Nous prenons toutes les mesures possibles et nécessaires afin d'assurer la sécurité et le bien-être de nos résidents et de notre équipe. »

SOURCE Horizon Résidences Pour Aînés