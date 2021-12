TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Cette déclaration commune est publiée conjointement par BMO, CIBC, Banque canadienne de l'Ouest, Banque Laurentienne, Banque Nationale, RBC, Banque Scotia, Groupe Banque TD, Great-West Lifeco, Canada Vie, Manuvie et Sun Life. Chacune d'entre nous continue de surveiller activement les répercussions actuelles de la pandémie de COVID-19, ainsi que les directives des organismes gouvernementaux et de santé publique concernant les rassemblements de personnes et les mesures de distanciation sociale. Nous avons pris une série de mesures préventives et proactives pour veiller à la santé et au bien-être de nos employés, de nos clients et des communautés. Nos préoccupations et notre diligence visent également l'ensemble de nos actionnaires et de nos titulaires de police. Même s'il est possible que nous soyons en mesure de reprendre la tenue des assemblées annuelles en personne en 2022 en mettant en place des protocoles de santé et de sécurité appropriés, nous étudions soigneusement d'autres possibilités pour la tenue de nos assemblées respectives à la lumière de la situation imprévisible qui se poursuit relativement à la pandémie de COVID-19, des restrictions sanitaires et des protocoles potentiels recommandés par les autorités et les organisations de santé publique.

Par conséquent, nous avons encore une fois obtenu conjointement une ordonnance du tribunal autorisant la tenue de nos assemblées annuelles de 2022 de façon électronique seulement ou en mode hybride, selon ce que déterminera chaque institution financière. L'ordonnance permet la tenue de nos assemblées à l'aide d'un ou de plusieurs modes de communication, notamment la diffusion sur Internet, la conférence téléphonique ou d'autres moyens électroniques, dans chaque cas en plus ou au lieu d'une assemblée en personne, et autorise l'utilisation d'autres modes de distribution des documents relatifs aux assemblées. En mars et en décembre 2020, nous avions obtenu conjointement une ordonnance similaire. Nous étudions les moyens d'améliorer l'expérience des participants en 2022, en tirant parti des enseignements tirés de nos assemblées annuelles respectives tenues en 2020 et 2021. Cette ordonnance a été demandée parce que les banques et les sociétés d'assurance canadiennes doivent obtenir une ordonnance judiciaire pour tenir une assemblée annuelle par des moyens électroniques au lieu d'une assemblée en personne.

Nous croyons qu'il s'agit de mesures prudentes pour protéger la santé et le bien-être de nos parties prenantes, tout en favorisant la participation des actionnaires et des titulaires de police, et en permettant à ceux-ci d'assister aux assemblées et d'exercer leurs droits. Chaque institution s'engage à présenter son assemblée d'une manière qui favorise des interactions constructives avec les actionnaires.

Les modalités particulières de chaque assemblée annuelle seront rendues publiques par chaque institution, avant la date prévue de l'événement. Nous encourageons nos actionnaires et nos titulaires de police à consulter nos sites Internet avant nos assemblées annuelles pour obtenir les informations les plus récentes.





