Communauto s'étend dans l'ouest de l'île avec le REM et déploie FLEX à L'Île-des-Sœurs

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Encore en 2026, Communauto poursuit sa croissance soutenue à Montréal avec l'ajout de 450 véhicules à son réseau montréalais, l'expansion de son offre FLEX vers L'Île-des-Sœurs avec le soutien de l'arrondissement de Verdun ainsi qu'un important déploiement dans l'ouest de l'île grâce à une nouvelle collaboration avec le REM.

Communauto s'implante dans l'ouest de l'île grâce à une collaboration avec le REM

Communauto renforcera, dans les prochains jours, sa présence dans l'ouest de Montréal grâce à une collaboration avec CDPQ Infra. 26 nouvelles voitures avec réservation seront déployées à proximité des stations suivantes du REM :

Du Ruisseau

Bois-Franc

Sunnybrooke

Pierrefonds

Sainte-Dorothée

Grand-Moulin

Deux-Montagnes

Des Sources

Anse-à-l'Orme

Cette initiative qui vise à faciliter l'intermodalité et à permettre aux citoyens de combiner plus facilement transport collectif et autopartage permet à Communauto de réaliser, pour la première fois, une percée importante sur le territoire de l'ouest de l'île.

« Cette initiative illustre concrètement la complémentarité entre l'autopartage et le transport collectif. La présence d'un réseau structurant comme le REM crée des conditions favorables pour déployer une offre d'autopartage connectée au réseau existant. En retour, l'autopartage permet aux usagers du transport collectif de compléter leurs déplacements et de répondre à leurs besoins de mobilité sans dépendre de la possession d'une voiture », a déclaré Benoît Robert, président-directeur général et fondateur de Communauto.

« Le REM contribue à la mobilité dans le grand Montréal en s'intégrant à une offre diversifiée. L'arrivée de Communauto dans plusieurs stations du REM vient enrichir cet écosystème et améliorer concrètement l'accès au réseau. En combinant transport collectif et autopartage, nous bâtissons une mobilité plus intégrée, plus efficace et mieux adaptée aux réalités des citoyens et des citoyennes, tout en favorisant des modes de déplacement plus durables et une réduction de la dépendance à l'auto individuelle », affirme Julien Hurel, vice-président REM pour CDPQ Infra

Expansion du service FLEX

FLEX arrive à L'Île-des-Sœurs grâce avec l'appui de l'arrondissement de Verdun

Afin de mieux répondre aux besoins de mobilité des résidents de L'Île-des-Sœurs, Communauto poursuivra l'expansion de son service FLEX dans ce secteur. Une première zone sera déployée au centre de l'île, permettant aux usagers de prendre ou de laisser un véhicule FLEX pour des déplacements en provenance ou à destination d'autres secteurs de Montréal. Cette nouvelle zone sera mise en service dans les prochains jours, dans la continuité des implantations récemment réalisées à Pointe-aux-Trembles et à Lachine.

Cette expansion s'inscrit dans une volonté commune d'offrir aux citoyens des solutions de mobilité plus accessibles et mieux intégrées aux différents modes de transport disponibles sur le territoire.

« À l'Île-des-Sœurs, notre réalité insulaire rend chaque nouvelle option de mobilité d'autant plus importante, et ce service était attendu. L'arrivée de Communauto FLEX élargit concrètement les choix pour se déplacer. Nous sommes fiers de cette collaboration et mon équipe continuera de saisir toutes les opportunités pour développer l'offre dans l'arrondissement. L'annonce d'aujourd'hui en est un bon exemple, et ce n'est que le début! », a déclaré Céline-Audrey Beauregard, mairesse de Verdun.

FLEX s'étend à Pointe-aux-Trembles

Par ailleurs, la zone de Pointe-aux-Trembles sera également agrandie à l'été 2026 pour desservir un nouveau secteur entre la 18ème avenue et l'avenue Marien et la rue Forsyth et la rue Notre Dame Est.

Une croissance qui répond à une demande bien réelle

Afin de répondre à la croissance du nombre d'usagers, Communauto ajoute depuis janvier 2026 un total de 750 véhicules à son réseau montréalais, dont 300 pour remplacer des véhicules retirés et 450 en ajout net. Le parc de véhicules en station et FLEX devrait ainsi dépasser les 5 000 unités au cours de l'été.

Cette expansion s'appuie sur une forte appréciation du service par les utilisateurs. Selon les plus récents résultats du sondage de satisfaction réalisé auprès de ses usagers, en mai 2026, plus de 9 répondants sur 10 recommandent Communauto à leur entourage. Un indicateur qui témoigne du rôle grandissant de l'autopartage dans les habitudes de déplacement des Montréalais.

Le sondage, mené auprès de 4 466 usagers (marge d'erreur de 1 %, 19 cas sur 20), confirme le rôle clé de l'autopartage dans la réduction de l'usage de l'auto. Parmi les répondants, 83 % n'ont pas de voiture personnelle et 42 % disent que Communauto est le facteur principal dans leur décision de vendre leur véhicule ou de renoncer à en acheter un. Chez les nouveaux usagers, le kilométrage annuel en voiture a aussi diminué de 40 %, démontrant le potentiel de l'autopartage pour favoriser une mobilité plus durable.

Communauto en bref

Fondée à Québec en 1994, Communauto est le plus important service d'autopartage au Canada et le plus ancien en Amérique. Présent sur deux continents dans une vingtaine de villes, dont Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax et Paris, il opère un service en boucle et en trace directe sans réservation. Avec plus de 7 000 voitures au compteur, Communauto dispose du plus grand parc de véhicules électriques partagés au Canada et parmi le plus important en Amérique. En tant qu'entreprise à vocation sociale, environnementale et urbanistique, sa mission est de réduire l'impact de la voiture sur les villes tout en améliorant l'accès à la mobilité, en proposant une alternative à la voiture privée.

SOURCE Communauto Inc.

Renseignements: Marco Viviani, Vice-président, développement stratégique, Communauto, 514 316-6500, [email protected]