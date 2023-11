Communauté en ligne « Vivre un deuil par suicide » Un nouvel outil pour soutenir les personnes endeuillées par suicide

QUÉBEC, le 18 nov. 2023 /CNW/ - L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) profite de la Journée mondiale des personnes endeuillées par suicide, qui se tient ce samedi 18 novembre, afin d'annoncer officiellement la mise en ligne de la communauté « Vivre un deuil par suicide ». Disponible via le site Web deuilparsuicide.ca, elle propose un forum de discussion permettant aux personnes endeuillées par suicide d'échanger avec d'autres personnes vivant la même situation et de les aider à vivre leur deuil à leur façon. Il s'agit d'un service gratuit, disponible partout au Québec, 24/7.

Même si le nombre de décès par suicide a diminué dans les dernières années, la moyenne se situe à trois suicides par jour au Québec. Ainsi, on estime minimalement que pour chacun de ces décès, entre 6 et 10 personnes sont endeuillées, sans oublier tous ceux et celles qui en sont ébranlés.

Destiné autant aux endeuillés par suicide récent qu'à ceux qui ont vécu ce deuil il y a plus longtemps, le forum de discussion, développé en collaboration avec nventive, propose un environnement bienveillant de soutien par les pairs. Dans cet espace virtuel, ils ont la possibilité de s'exprimer sur leur histoire, mais peuvent aussi échanger sur des thématiques variées, comme les anniversaires, la solitude et les réactions de l'entourage. Le Forum permet également le partage de stratégies pour aller mieux, le tout accompagné par une intervenante spécialisée en prévention du suicide.

« La plateforme que nous rendons disponible est un espace privilégié pour partager et échanger, dans un univers où la compréhension est clé et la solidarité omniprésente. La communauté se crée autour de trois valeurs centrales, soit le soutien, la bienveillance et la diversité. », souligne Ariane Magny, chargée de projets cliniques numériques et modératrice du forum.

Déjà, des utilisateurs de la plateforme ont transmis des témoignages à l'équipe de deuiparsuicide.ca, et ceux-ci indiquent que les objectifs recherchés sont atteints. « Les gens ont besoin de normaliser les émotions qu'ils vivent face au deuil de leur proche. L'encouragement virtuel de personnes qui ont vécu la même chose les amène à se sentir moins seuls, et à mieux vivre leur deuil », conclut Mme Magny.

Pour rejoindre la communauté : https://www.deuilparsuicide.ca/. De l'information complémentaire pour les personnes endeuillées par suicide est disponible au suicide.ca. Elles peuvent aussi communiquer en tout temps avec un intervenant spécialisé en prévention du suicide en composant le 1 866 APPELLE (277-3553).

Besoin d'aide?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

À propos de suicide.ca

Suicide.ca a pour mission de prévenir le suicide au moyen des technologies numériques. Il informe et aide les personnes ayant des pensées et des comportements suicidaires, celles qui s'inquiètent pour un proche ou qui sont endeuillées par suicide ainsi que les intervenants qui travaillent auprès de clientèles vulnérables.

À propos de l'AQPS

L'AQPS s'implique dans toutes les sphères de la prévention du suicide au Québec. Organisme à but non lucratif fondé en 1986, l'AQPS compte aujourd'hui environ 200 membres. Elle a pour mission de mobiliser l'ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le suicide. Sa vision : bâtir un Québec sans suicide.

