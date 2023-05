Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Québec enclenche la deuxième phase de mise en œuvre des recommandations de la Commission Laurent

QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - À l'approche du deuxième anniversaire du dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce les priorités qui seront mises de l'avant au cours de la deuxième phase de mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent).

Alors que la phase 1 visait à réformer le cadre législatif et à renforcer les services de proximité, la phase 2 consiste à déployer les chantiers de transformation des services offerts aux jeunes et à leurs familles. Les actions déployées pour cette phase viseront notamment la mise en place des chantiers suivants :

instaurer le Commissaire au bien-être et aux droits des enfants;

instaurer la direction et le conseil des services sociaux dans les différents établissements pour assurer un leadership fort;

développer un partenariat avec le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté;

développer des activités de mobilisation et de reconnaissance pour le personnel œuvrant auprès de la jeunesse;

déployer les normes et directives en protection de la jeunesse pour harmoniser la pratique;

préparer, accompagner et soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie adulte;

réviser l'offre de service en hébergement jeunesse.

Parmi les nombreuses actions mises en œuvre au cours des deux dernières années, notons la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse, sanctionnée le 26 avril 2022, la mise en place d'une formation en ligne pour les intervenantes en protection de la jeunesse, la nomination d'une directrice nationale de la protection de la jeunesse, le déploiement au niveau national des programmes Agir Tôt et Ma grossesse ainsi que l'élargissement et le rehaussement du Programme de qualification jeunesse (PQJ), pour ne nommer que celles-là.

Il est possible de consulter le bilan et l'état d'avancement des activités réalisées dans le cadre de la phase 1. Une troisième mise à jour des résultats est prévue pour l'été 2023.

« Nous nous étions engagés à en faire plus pour nos enfants, à les remettre au centre de nos préoccupations, et c'est ce que nous avons fait, lorsqu'on regarde tout le travail accompli depuis deux ans. Nous amorçons désormais la phase 2, où nous allons poursuivre le travail amorcé et mettre en branle d'autres chantiers importants afin de poursuivre la transformation du système de protection de la jeunesse québécois. Avec toujours le même objectif en tête : que chaque enfant puisse grandir et s'épanouir en toute sécurité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Rappelons qu'à la suite du dépôt du rapport final de la commission Laurent, en mai 2021, le ministre s'était engagé à répondre avec diligence et rigueur aux recommandations et à en assurer un suivi régulier. Les actions mises de l'avant se déploient en trois phases et s'articulent autour de cinq axes, soit :

promotion et prévention pour les jeunes de 0 à 12 ans;

trajectoire de qualification des 12 à 25 ans;

gouvernance nationale, régionale et locale;

protection de la jeunesse modernisée;

intervention de pointe et soutenue.

Pour consulter les différentes étapes de mise en œuvre des recommandations de la Commission Laurent : S'engager pour nos enfants - Étapes de mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca).

