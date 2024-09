Commission parlementaire sur l'impact de l'utilisation des écrans à l'école - La FSE-CSQ souhaite une approche équilibrée et au service des apprentissages

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - L'utilisation d'écrans en classe présente des avantages indéniables pour l'enseignement et les apprentissages, mais un mauvais usage de ces outils comporte certains risques qu'il est impératif de minimiser, a rappelé Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), mardi, lors des travaux de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes.

Lors de sa présentation en commission parlementaire, la FSE-CSQ a prôné une approche équilibrée concernant l'utilisation des écrans dans les établissements scolaires.

« L'utilisation des écrans peut être très utile si elle repose sur une intention pédagogique, et qu'elle est mise au service des apprentissages. Il est donc essentiel que l'usage des technologies numériques soit réfléchi, et qu'il respecte les choix pédagogiques du personnel enseignant », explique M. Bergevin.

Conscient des effets néfastes d'une exposition prolongée aux écrans, M. Bergevin estime que des orientations claires basées sur la recherche devront être disponibles pour les enseignantes et enseignants.

« Des mesures d'accompagnement, notamment des formations répondant aux besoins réels des profs, devront être mises en place pour assurer une utilisation optimale des outils numériques, tout en minimisant les risques pour les élèves. Avec toute l'information pertinente en main, les enseignants pourront faire les meilleurs choix pour leurs élèves et exercer pleinement leur jugement et leur autonomie professionnelle ».

Dans une enquête réalisée en 2023 par la FSE-CSQ, 92 % des enseignantes et enseignants consultés s'étaient montrés défavorables à l'utilisation du téléphone cellulaire en classe, sauf à des fins pédagogiques.

Selon Karine Nantel, première vice-présidente de la FSE-CSQ, il existe une différence importante entre l'utilisation d'un outil numérique personnel en classe et celle d'un outil fourni et paramétré par l'école.

« L'accès à un téléphone personnel en classe est une source de distraction évidente, notamment en raison des enjeux liés à l'utilisation des réseaux sociaux. En revanche, une tablette ou un ordinateur fourni par l'école dans le cadre d'une activité d'enseignement est un outil intéressant qui permet de varier les approches pédagogiques et de stimuler les apprentissages », explique-t-elle.

Recommandations

Dans son mémoire, la FSE-CSQ formule plusieurs recommandations en lien avec l'utilisation des écrans dans les écoles et les salles de classe du Québec. Elle souhaite notamment :

Que l'introduction des technologies numériques se fasse de façon réfléchie en fonction des différents niveaux scolaires, et qu'elle réponde à une intention pédagogique;

Que le personnel enseignant ait accès à une offre de formation continue pour assurer une utilisation pédagogique optimale des écrans;

Que les effets néfastes d'une exposition prolongée aux écrans soient pris en compte afin de minimiser les risques pour la santé physique et mentale des élèves;

Que tous les élèves aient un accès équitable aux ressources numériques pour éviter toute forme de discrimination basée sur l'accès aux technologies;

Que des programmes de sensibilisation soient mis en place pour informer les élèves, les parents, le personnel scolaire et l'ensemble de la société des risques associés à l'utilisation excessive des écrans.

