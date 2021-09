Commission des pertes massives - le point sur les progrès 9 septembre 2021

TRURO, NS et HALIFAX, NS, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Les commissaires de la Commission des pertes massives, l'honorable J. Michael MacDonald, Leanne J. Fitch (cheffe à la retraite, M.O.M.) et Kim Stanton (J.S.D.) feront le point sur les progrès des travaux le jeudi 9 septembre 2021, à 13 h (HAA). La mise à jour sera diffusée sur le Web à partir du site de la Commission (www.commissiondespertesmassives.ca) ainsi que sur notre page Facebook.

À la suite des allocutions des commissaires, les représentantes Emily Hill, avocate de la Commission, et Barbara McLean, directrice des enquêtes, répondront aux questions des médias par téléphone. Les questions et les réponses pourront être vues par webdiffusion.

Les membres des médias, veuillez vous inscrire avant 11 h le 9 septembre 2021 en envoyant un courriel à [email protected] .

La Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse (Commission des pertes massives) est une enquête publique indépendante créée pour examiner les pertes massives survenues les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse et pour formuler des recommandations utiles aux deux ordres de gouvernement afin de contribuer à la protection de la population canadienne à l'avenir.

