OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Chuck Bruce, président du conseil d'administration de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), a annoncé la nomination de Michel Rodrigue à titre de nouveau président et directeur général de l'organisation.

M. Rodrigue a occupé le poste de vice-président, Rendement organisationnel et affaires publiques, au sein de la CSMC au cours des cinq dernières années. À ce poste, il a travaillé étroitement avec la présidente et directrice générale sortante, Mme Louise Bradley, pour piloter les progrès extraordinaires vers une restructuration de l'environnement de la santé mentale au Canada.

À la suite d'une recherche méticuleuse d'un nouveau dirigeant pour la CSMC à l'échelle pancanadienne, le conseil d'administration a unanimement confirmé M. Rodrigue comme le successeur de Mme Bradley.

« Au cours de la dernière décennie, la CSMC a tiré parti de la vision de Mme Bradley, de sa passion, et de son style unique de dirigeante dévouée. Elle peut s'attribuer le grand mérite d'avoir œuvré en faveur des investissements accrus que nous voyons actuellement dans le domaine de la santé mentale et pour diminuer la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale », a affirmé M. Bruce. « Nous reconnaissons à quel point il est important que nous misions sur son héritage pour choisir un dirigeant capable de poursuivre ces importants efforts. M. Rodrigue a apporté une contribution déterminante dans l'élaboration de Répondre à l'appel, le plan stratégique de la CSMC récemment publié. Non seulement il a développé une passion pour la défense de la cause de la santé mentale, mais il a aussi démontré sa connaissance intrinsèque des améliorations dont le système a besoin pour réaliser la vision audacieuse et prospective du conseil d'administration. »

Et à Mme Bradley d'ajouter après M. Bruce : « Je suis ravie de passer le relais à M. Rodrigue. Il s'est révélé être un défenseur passionné de la santé mentale, a contribué à façonner la culture très spéciale de la CSMC et possède l'humilité pour s'entourer des meilleures personnes. Ces forces garantiront le succès, non seulement à la CSMC, mais également à l'ensemble du paysage de la santé mentale au Canada. »

Pour M. Rodrigue, c'est un privilège d'avoir été nommé à ce poste : « La CSMC a une équipe extraordinaire qui perçoit la santé mentale non pas comme un parcours professionnel, mais plutôt comme une vocation. Nous sommes également chanceux d'avoir un réseau de partenaires solides dans l'ensemble du secteur », a-t-il affirmé. « Au fil des ans, j'ai beaucoup appris auprès de généreux mentors, incluant Mme Bradley, qui en plus de m'avoir soutenu, m'a aussi poussé hors de ma zone de confort. Tout en accueillant avec joie cette nouvelle page qui s'ouvre, je saisis avec beaucoup d'humilité l'ampleur de la confiance placée en moi. De grandes avancées ont été faites dans le secteur de la santé mentale, mais notre responsabilité consiste à nous assurer que l'élan vers l'équité ne faiblisse point. »

M. Rodrigue entrera officiellement dans ses nouvelles fonctions le 24 mars.

Restez branchés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Abonnez-vous à la CSMC sur YouTube

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Relations médiatiques, Commission de la santé mentale du Canada, 613 683-3748, [email protected]

Liens connexes

www.mentalhealthcommission.ca