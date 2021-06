QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de rencontres et d'échanges avec des cheffes et chefs, des leaders ainsi que des représentants et représentantes des organisations autochtones, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, accueille avec honneur et reconnaissance l'ouverture des organisations autochtones du Québec à sa participation active à l'évaluation de la mise en œuvre des appels à l'action issus des travaux de la Commission Viens.

Dans un mode d'ouverture et d'écoute, Mme Rinfret a présenté la mission du Protecteur du citoyen en insistant sur l'importance du respect des droits des personnes qui font affaires avec les services publics. Elle a également fait valoir l'indépendance et l'impartialité de son institution, sa connaissance solide et reconnue de l'appareil gouvernemental, ainsi que ses liens fructueux et respectueux avec les communautés Inuit et les Premières Nations.

La création d'un comité consultatif, auquel prendront part des personnes des Premières Nations et Inuit, favorisera la collaboration afin de veiller à ce que les appels à l'action de la Commission Viens se concrétisent par des actions qui répondent aux besoins des représentants et représentantes issus des Premières Nations et Inuit, quel que soit leur milieu de vie.

« Il est clair que l'évaluation du suivi des appels à l'action ne peut se faire sans la vision et la collaboration des représentants des Premières Nations et Inuit. Je me suis d'ailleurs engagée auprès d'eux à être à leur écoute dans le but de les aider à obtenir tous les services publics auxquels ils ont droit. », a déclaré Marie Rinfret .

Rappelons que le rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec recommandait au gouvernement du Québec de confier au Protecteur du citoyen le mandat d'assurer l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des appels à l'action proposés dans le rapport, et ce, jusqu'à leur pleine réalisation.

