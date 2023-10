Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec - Encore beaucoup de travail à faire, selon la CSQ

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - « En cette Journée nationale de commémoration pour les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, c'est aberrant de constater que, malgré les efforts déployés, encore trop peu d'actions ont été réalisées à la suite des conclusions de la commission Viens. Il est urgent que le gouvernement assume encore plus ses responsabilités et se mette en action sur la centaine de recommandations qui n'ont même pas encore été effleurées, 4 ans plus tard. »

C'est ce que souligne Anne Dionne, vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), en réagissant au rapport de suivi de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec dévoilé aujourd'hui par le Protecteur du citoyen.

« Il est inconcevable qu'encore aujourd'hui, cette discrimination entraîne des conséquences graves sur les conditions de vie des peuples autochtones », ajoute la vice-présidente.

Cette dernière rappelle que la Centrale réclame depuis plusieurs années que le gouvernement mette en œuvre les multiples appels à l'action des différentes commissions et reconnaisse enfin le racisme systémique envers les peuples autochtones, afin qu'ils puissent bénéficier de services publics qui répondent adéquatement à leurs besoins et à leur réalité.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Gabriel Danis, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 514 219-1485, Courriel : [email protected]