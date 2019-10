Commentaires de l'Association minière du Canada sur le résultat des élections fédérales

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) félicite le premier ministre désigné Justin Trudeau pour sa victoire électorale et est impatiente de travailler de concert avec le gouvernement afin de veiller au maintien et à la croissance de l'exploitation minière responsable au Canada. Comme nous sommes en présence d'un gouvernement minoritaire, l'industrie minière est enthousiaste à l'idée de collaborer avec tous les partis afin de veiller au soutien de l'un des plus importants secteurs de ressources au Canada.

« Notre industrie est responsable de plus de 620 000 emplois au Canada, apporte une contribution de l'ordre de 97 milliards de dollars au PIB du Canada et agit à titre de leader mondial en matière de pratiques d'exploitation minière durable, a souligné Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Il sera important de faire en sorte que notre industrie fasse partie intégrante de la politique du gouvernement fédéral, car l'instauration d'un climat d'investissement concurrentiel est essentielle à la réussite de notre industrie et à notre contribution à l'efficacité globale de l'économie canadienne. »

Le programme libéral comprenait expressément des engagements à l'égard de l'électrification du secteur de l'exploitation des ressources et des véhicules zéro émission, la réconciliation avec les Autochtones et des investissements dans les infrastructures, en particulier dans le Nord canadien, où il existe des possibilités exceptionnelles pour l'industrie minière. Dans le même ordre d'idées, les programmes des autres partis proposaient aussi des engagements en matière d'infrastructures, d'innovation, d'investissements dans le Nord canadien et de durabilité, ce qui présente des possibilités de collaboration.

« Même si le Canada profite depuis longtemps de la prospérité de l'industrie des minéraux et des métaux, le pays n'est pas à l'abri de la concurrence de ses rivaux internationaux et ne peut tenir pour acquis les avantages et les possibilités que les secteurs de l'exploration minérale et de l'exploitation minière offrent aux Canadiens, a poursuivi M. Gratton. Grâce à nos assises solides au Canada, et comme les secteurs de l'exploration minérale et de l'exploitation minière jouent un rôle essentiel en vue de favoriser un avenir à faible empreinte carbone, il est plus important que jamais auparavant d'appuyer l'un des secteurs les plus dynamiques au Canada. »

L'AMC et ses membres aimeraient remercier tous les députés sortants pour leur soutien à l'industrie minière canadienne au fil des ans. De plus, nous nous réjouissons à l'idée de rencontrer les députés nouvellement élus de tous les partis afin de discuter de l'importance de notre secteur et de faire en sorte que nous sommes en bonne position pour connaître du succès.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 97 milliards de dollars au PIB national et qui a été à l'origine de 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie 626 000 personnes directement et indirectement dans l'ensemble du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur d'Autochtones dans le secteur privé et un important client des entreprises autochtones.



À propos de l'Association minière du Canada

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Veuillez consulter le site www.mining.ca/fr.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Renseignements: Cynthia Waldmeier, Directrice des communications, Association minière du Canada, Téléphone : 613 233-9392, poste 225 ou 613 894-2128 (cellulaire), Courriel : cwaldmeier@mining.ca

Related Links

http://www.mining.ca