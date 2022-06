En dépit de la morosité du marché en 2022, l'intérêt pour le cryptominage n'a pas fléchi. En outre, à mesure que de plus en plus de gens se sont joints à la communauté de cryptominage, le taux de hachage du BTC a continué d'augmenter, augmentant du coup le niveau de difficulté. Avec des taux de hachage très bas, les mineurs sont de moins en moins concurrentiels, mais l'avènement des bassins miniers leur a apporté une lueur d'espoir et a également révolutionné les modèles de cryptominage classiques.

Parmi les nombreux bassins miniers qui ont fait leur apparition, ViaBTC s'est fortement démarqué auprès des mineurs. En 2021, certains pays ont pris des mesures sévères par rapport au cryptominage de BTC, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux bassins miniers. Cependant, les politiques strictes n'ont pas nui au taux de hachage de BTC du bassin minier ViaBTC. Au lieu de cela, il s'est classé au premier rang pendant un certain temps grâce à son modèle de fonctionnement mondial et à la reconnaissance que lui portent les mineurs du monde entier.

Fondé en 2016, le bassin ViaBTC a réussi à survivre et à enregistrer des taux de hachage de classe mondiale grâce aux facteurs suivants :

I. Une équipe solide

Afin de créer un environnement de cryptominage stable, l'équipe de ViaBTC a déployé des nœuds dans le monde entier pour jumeler les mineurs avec le nœud le plus proche, ce qui réduit les retards et stabilise le réseau de cryptominage. Jusqu'à présent, ViaBTC reste le bassin ayant le taux de blocs orphelins le plus bas de toute l'industrie, ce qui témoigne de la force de son équipe.

Chez ViaBTC, plus de 60 % des employés sont membres des équipes de produits et de recherche et développement et les membres principaux sont tous des développeurs chevronnés issus d'entreprises basées sur Internet de renommée mondiale. Dirigée par le fondateur de ViaBTC, Haipo Yang, l'équipe a continué de se mettre à niveau et d'améliorer le bassin minier. Pour assurer la sécurité et la stabilité de celui-ci, l'équipe de recherche et développement a introduit des caractéristiques et des produits plus polyvalents, et créé un ensemble complet d'outils de jumelage.

II. Innovation

Pour combler les lacunes actuelles de l'industrie du cryptominage, le bassin minier ViaBTC a lancé de nombreux produits novateurs. Par exemple, il a inventé le mode de paiement PPS+, le premier en son genre dans l'industrie, et a créé l'accélérateur de transactions, qui est également un produit unique. De plus, il s'agit du premier bassin minier à accepter la fonctionnalité « Convert Now ». Ces produits ont non seulement amélioré les revenus issus du cryptominage, mais ils ont aussi résolu le problème de la congestion des transactions dans des conditions de marché extrêmes. Entre-temps, la rémunération horaire des revenus de cryptominage permet effectivement d'éviter les risques découlant de la fluctuation des prix.

III. Un écosystème de chaîne de blocs bien établi

ViaBTC a essayé de créer un écosystème de chaîne de blocs complet qui intègre les produits, les outils et les investissements. En plus du bassin minier ViaBTC, le groupe compte maintenant quatre autres secteurs d'activité clé, dont CoinEx Exchange, ViaWallet, CoinEx Smart Chain (CSC) et ViaBTC Capital, ce qui en fait l'une des entreprises de chaînes de blocs les mieux établies.

Forte de son écosystème, ViaBTC a simplifié le processus fastidieux qui va du cryptominage aux transactions et à la circulation. Lorsqu'ils retirent des cryptomonnaies du bassin minier ViaBTC à CoinEx Exchange, les mineurs n'ont aucuns frais à payer, et les retraits arrivent en temps réel. De plus, Staking, un service intégré de ViaWallet, offre aux mineurs toutes sortes de moyens de préserver la valeur de leurs actifs dans un marché baissier étendu.

Grâce à ces avantages, le bassin minier ViaBTC a pu se démarquer de ses rivaux dans un contexte de concurrence intense en tant que l'un des bassins miniers les plus populaires auprès des mineurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1835326/image_1.jpg

SOURCE ViaBTC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Xingna Fiona, +86-18698426202, [email protected]