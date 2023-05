Comment se porte la santé de la population québécoise?

QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Tous les six ans depuis 2008, l'Institut de la statistique du Québec réalise l'

Enquête québécoise sur la santé de la population

Proportion de personnes considérées comme physiquement actives, selon le groupe d’âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2014-2015 et 2020-2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Présence de symptômes du trouble d’anxiété généralisée selon l’âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2020-2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. La troisième édition de cette enquête a eu lieu en 2020-2021, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et plus de 47 000 personnes de 15 ans et plus de partout au Québec y ont participé. Les résultats portent sur une multitude de sujets : santé physique, santé mentale, habitudes de vie, santé environnementale et santé au travail. En voici un aperçu.

Habitudes de vie et comportements

Activité physique : La proportion de personnes actives diminue

La proportion de personnes actives dans leurs loisirs et leurs déplacements a diminué : de 38 % en 2014-2015, elle est passée à 34 % en 2020-2021. La diminution est notable chez les 15-24 ans et les 25-44 ans.

L'usage de la cigarette traditionnelle diminue dans la population, mais un jeune sur cinq vapote

La proportion de la population qui fume la cigarette est en constante diminution depuis 2008 : de 24 %, elle est passée à 19 % en 2014-2015, puis à 15 % en 2020-2021. Soulignons que chez les jeunes de 15 à 24 ans, elle est maintenant de 10 %.

En ce qui a trait à la cigarette électronique, 6 % de la population l'a utilisée au cours des 30 derniers jours, et 3,2 % l'a fait tous les jours ou presque. Les proportions sont plus élevées chez les 15-24 ans : 19 % ont vapoté au cours des 30 derniers jours, et 9 % l'ont fait quotidiennement ou quasi quotidiennement.

Alcool : près de 79 % de la population en consomme

Près de 79 % des Québécois et Québécoises ont consommé de l'alcool dans l'année. Les 25-44 ans et les 45-64 ans ont été les plus nombreux en proportion à le faire. On estime que près de 24 % de la population a consommé de l'alcool de façon excessive dans la dernière année. Les plus nombreux en proportion à l'avoir fait sont les hommes (27 %) et les 25-44 ans (30 %).

Drogues : Le cannabis est la drogue la plus consommée

Environ 19 % de la population a consommé une substance psychoactive autre que l'alcool au cours des 12 derniers mois. Les hommes sont plus nombreux en proportion que les femmes à l'avoir fait (23 % c. 16 %). Le cannabis est la substance qui a été la plus consommée. La proportion de consommateurs et consommatrices de cannabis est par ailleurs en hausse : de 12 % en 2008, elle est passée à 15 % en 2014-2015, puis à 18 % en 2020-2021.

Au cours des 12 derniers mois, 1,5 % de la population a consommé des hallucinogènes, 1,4 % de la cocaïne, 1,4 % des médicaments non prescrits et 1,0 % de l'ecstasy.

Dans l'année, près de 13 % des Québécois et Québécoises ont consommé des opioïdes prescrits et 2,3 %, des opioïdes non prescrits. Les femmes (14 %) sont plus nombreuses en proportion à avoir consommé des opioïdes prescrits que les hommes (12 %).

Boissons énergisantes : La proportion de personnes qui en consomment chaque jour augmente

Environ 86 % de la population ne consomme jamais de boissons énergisantes, mais certaines personnes en boivent tous les jours. Entre 2014-2015 et 2020-2021, la proportion de personnes qui consomment des boissons énergisantes quotidiennement est passée de 0,5 % à 1,1 %, et celle de personnes qui en consomment de 1 à 6 fois par semaine, de 2,7 % à 4,0 %. Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, 10 % en consomment au moins une fois par semaine.

La dernière visite chez le dentiste remonte à 5 ans ou plus pour 10 % de la population

Environ 57 % de la population a consulté le dentiste dans la dernière année, mais 10 % en a consulté un il y a 5 ans ou plus. Il y a une différence marquée lorsqu'on se penche sur les revenus : 72 % des personnes qui ont un revenu élevé ont consulté le dentiste au cours de la dernière année comparativement à 40 % pour les personnes à faible revenu.

Santé physique et mentale

Perception de sa santé : amélioration chez les jeunes

Environ 57 % de la population québécoise juge que sa santé est excellente ou très bonne, une proportion stable depuis 2008. Néanmoins, la proportion de jeunes de 15 à 24 ans qui ont une perception positive de leur santé est en augmentation : de 61 % en 2008, elle est passée à 66 % en 2014-2015, puis à 71 % en 2020-2021.

L'obésité en hausse

Depuis 2008, la prévalence de l'obésité s'accroît : de 16 %, elle est passée à 23 % en 2020-2021. Cette augmentation s'observe tant chez les femmes que chez les hommes. Cela dit, près de 47 % de la population dit être très satisfaite ou plutôt satisfaite de son poids (environ le tiers en est insatisfaite, et cette insatisfaction est plus répandue chez les femmes).

Le niveau de satisfaction de la population à l'égard de sa vie sociale diminue

La proportion de personnes insatisfaites de leur vie sociale a augmenté (7 % en 2014-2015 c. 15 % en 2020-2021). La hausse est observée tant chez les hommes que chez les femmes, ainsi que dans tous les groupes d'âge. La pandémie a sans doute eu un effet sur cet indicateur de santé.

Augmentation de la proportion de femmes et de jeunes ayant eu des idées suicidaires

Environ 3,7 % de la population a eu des idées suicidaires sérieuses sans avoir fait de tentative de suicide au cours des 12 derniers mois, une proportion en légère augmentation par rapport à celle observée en 2014-2015 (3,1 %). La hausse est constatée seulement chez les femmes (3,3 % en 2014-2015 c. 4,0 % en 2020-2021) et chez les jeunes de 15 à 24 ans (4,1 % en 2014-2015 c. 8 % en 2020-2021).

Plus d'une personne sur dix présente des symptômes du trouble d'anxiété généralisée

Environ 11 % de la population présentent des symptômes du trouble d'anxiété généralisée, les femmes (15 %) en plus grande proportion que les hommes (8 %). Les jeunes de 15 à 24 ans sont également proportionnellement plus nombreux que les personnes des autres groupes d'âge à présenter de tels symptômes.

Le rapport contient aussi plusieurs statistiques sur la santé environnementale et la santé au travail.

Pour d'autres résultats, lire les faits saillants sur :

Les habitudes de vie et comportements

La santé physique, mentale et environnementale

La santé au travail

Lire le rapport complet

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias:

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec